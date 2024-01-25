İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu Kahramanmaraş'ta deprem bölgesini ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Türkoğlu'na gelen Karaloğlu'nu İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal Hakverdi karşıladı.

Bakan Yardımcısı Karaloğlu, depremlerde ağır hasar alan ve kullanım dışı kalan hizmet binasının biraz ilerisinde yeni inşa edilen hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Mehmetçik ile sohbet eden Karaloğlu, daha sonra beraberindekilerle ilçeden ayrıldı.

Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'na Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AFAD Başkan Yardımcısı Dr. Önder Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, TOKİ 5 No'lu Uygulama Daire Başkanı Cavit Güler, TOKİ Bölge Müdürü Mehmet Reşat Çiftci, Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, AFAD İl Müdürü Tayfur Kara da eşlik etti.