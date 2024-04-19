Kendi enerjisini üreten anaokulu çevreci bireyler yetiştiriyor

ANKARA - Etimesgut'ta güneş paneli ile elektrik üreten ve yağmur suyu deposuyla da bahçesinde meyve yetiştiren Mehmetçik Anaokulu, iklim değişikliği ve çevre kirliliğine karşı bilinçli bireyler yetiştiriyor.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yer alan ve 250 öğrencinin eğitim aldığı Mehmetçik Anaokulu, birçok devlet okuluna örnek teşkil ediyor. Okulun çatısına günde 20 kilovat elektrik üretmesi için kurulan güneş paneli tüm okulun ihtiyacı olan enerjiyi karşılayabiliyor.

Öğrencilerin tükettikleri gıdayı tanımaları ve doğayla iç içe olmaları için ise okulun bahçesine hobi bahçeleri kuruldu. Okul çatısına inşa edilen yağmur suyu deposu ile bahçede yetiştirilen meyveler sulanabiliyor. Öğrenciler bu sayede çevreye duyarlı bir şekilde yetişme ve öğrenme fırsatı buluyor.

Bunun yanı sıra anaokulunda kurulan çevre atölyeleriyle doğayı kirlilikten koruyabilecek fikirler üretiliyor. Mehmetçik Anaokulu Müdürü Nuri Varış, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara doğayı temiz tutma ve sürdürülebilir enerji konusunda bilinçlendirmeye amaçladıklarını ifade etti.

Boşa giden güneş enerjisi elektriğe çevrildi

Çocukların küçük yaşta bilinçlenmesinin altını çizen Varış, "Kendi imkanlarımızla okulumuzun çatısına 20 kilovatlık güneş enerjisi sistemi kurduk. 15 gündür gündüz enerjimizin tamamını güneşten, tabiri caizse hasat edip elektriğimizi üretiyoruz. 21'inci yüzyılda özellikle enerji sektöründeki kısıtlamalardan ya da sıkıntılardan dolayı bizde boşa giden bir güneş enerjisini okulumuzda elektriğe çevirerek yeşil ve sürdürülebilir enerji politikası ürettik" ifadelerini kullandı.

Çocuklar yağmur suyu deposu ile tarım yapıyor

Okulun çatısına kurulan yağmur suyu deposuna ilişkin suyun doğru kullanımına işaret eden Varış, "Depomuzda yağmur suyumuzu biriktiriyoruz. Okulumuzun arka bahçesinde çocuklarımızla yaptığımız organik hobi bahçesinde de o yağmur suyunu sulama amaçlı kullanıyoruz. Doğal olarak bizim bir damla feda edecek suyumuz yoktur mesajı da veriyoruz. 3 ve 6 yaş arasındaki çocuklara bu bilinci oluşturuyoruz" diye konuştu.

Okul Müdürü Varış, çocukların rutin eğitimine ilişkin ise "3 yaşındaki çocuğu bazen aldığımızda konuşma problemi yaşıyor. Bazen kendini ifade etme problemi yaşıyor. Buradaki temel hedefimiz kendini ifade edebilen, haklarını savunabilen ve kendine güvenin bireyler yetiştirmek" ifadelerine yer verdi.

"Uygulamalar çoğaldıkça desteğimiz artacak"

Okul aile birliği başkanı Kürşat İlgün ise yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerjinin desteklenmesi, projelerle tanıtılması ve öğrencilerde bu bilincin oturtulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizler veliler olarak bu tip uygulamalar çoğaldıkça okullara desteğimizin daha fazla artacağını düşünüyorum."

"Bu konuda bilinçlenmek bizi mutlu ediyor"

Anaokulundan bir öğrenci ise çevreci uygulamalara ilişkin, "Anaokulumuz kendi enerjisini kendi üretiyor. Bundan çok mutluyuz. Bu konuda da bilinçlenmek bizi mutlu ediyor" dedi.

"Artık pet şişe kullanma öğretmenim"

Anaokulu öğretmeni Derya Vural ise çocukların doğayla dost olabilmesini küçük yaşta uygulamalı olarak gösterdiklerine dikkati çekerek, "Öğrencilerimizin bu farkındalığı sınıfta normal rutinlerinde bile bana dönütler vererek 'artık pet şişe kullanma öğretmenim', 'tek kullanımlık kağıtların bir yüzünü değil iki yüzünü değerlendirelim' şeklinde onlara bunların geçtiğini ve daha bilinci yetiştiklerini görebildik" açıklamasında bulundu.

Öğrenciler uygulamalardan memnun

Ürettikleri fikirleri aileleri ile hayata geçiren öğrenciler, okul bahçesinde kurulan stantlarda projelerini anlattı.

Öğrencilerden Kemal Akıl, "Biz bu etkinlikte fırtınada yuvası bozulan bir kuş için ev tasarladık" dedi.

Defne Simay Ceylan ise "Biz bu etkinlikte deniz kirliliğine çözüm bulduk. Babalarımız ile birlikte atık toplayan bir gemi tasarladık. Geminin ucunun rahat etmesi için üçgen şekilde tasarladık ve güç kaynağı olarak da pil kullandık" ifadelerini kullandı.

Yağmur Ada Gürel ise "Biz bu etkinlikte küresel ısınmaya çözüm bulduk. Doğa dostu araba tasarladık. Havanın gücüyle hareket eden balon araba yaptık. Balonumuzu şişirip bıraktığımızda aracımız hareket etti arkadaşlar" diye konuştu.

Ece Duğan ise "Biz bu etkinlikte uzay çöplerine çözüm bulduk. Annelerimiz ile birlikte marsa düşen bir keşif aracı tasarladık. Aracımız uzun kolları ile keşif yaptı hem de çöpleri topladı" ifadesini kullandı.

Velilerden Filiz Gürel ise "Kızım ile birlikte bu projeye dahil olduğum için çok mutluyum. Okullara da örnek olmasını tavsiye ederim" dedi.

Okul bahçesinde kurulan hobi bahçesinde çapa yapmayı öğrenen bir kız öğrenci ise "Buradaki çileği biz yetiştiriyoruz ve bizde yiyoruz" dedi.