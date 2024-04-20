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İzmir'de Türk Silahlı Kuvvetleri Sergisi Açıldı

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İzmir'de, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında '1923'den Günümüze Türk Silahlı Kuvvetleri Sergisi' açıldı. Sergide, Mehmetçik'in Cumhuriyet'in ilk yıllarından bugüne kadarki 114 fotoğrafı yer aldı.

İzmir'de, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "1923'den Günümüze Türk Silahlı Kuvvetleri Sergisi" açıldı.

Ege Ordusu Komutanlığınca Balçova ilçesindeki bir alışveriş merkezinde organize edilen sergide, Mehmetçik'in Cumhuriyet'in ilk yıllarından bugüne kadarki 114 fotoğrafı yer aldı.

Alışveriş merkezine gelen vatandaşlar, sergideki fotoğrafları tek tek inceleyip, daha sonra alışveriş merkezine yöneldi.

"Fotoğraflar yaşanmışlıkları anlatıyor"

Sergiyi çocuklarıyla birlikte gezen Ali Sarıkaya, AA muhabirine, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin fotoğraflarını gördükçe gururlandıklarını söyledi.

Çocuklarına sergideki fotoğrafları tek tek anlattığını belirten Sarıkaya, "İnsan gururlanıyor. Çocuklarımızın da bunu öğrenerek, bilinçle yetişiyor olmaları bizim için önemli. Tek tek tüm fotoğrafları anlatıyorum. Komandonun ne olduğunu merak ediyorlardı. Zor şartlarda hayatta kalabilen, özel insanlar gibisinden anlattım." dedi.

Eşi ve torunuyla sergiyi gezen Ali İşleyen de fotoğrafları görünce geçmişi hatırladığını vurgulayarak, "Türk ulusumuza Atatürk'ün yaptığı hizmetleri görünce insan duygulanıyor, geçmişi hatırlıyor. Fotoğraflar gerçekten çok objektif olmuş. Fotoğraflar yaşanmışlıkları anlatıyor." diye konuştu.

Sevinç İşleyen ise askerlerin fotoğraflarını görünce gurur duyduğunu ifade ederek, "Onların sayesinde rahat yaşadığımızı hissediyoruz. Türkiye'yi çok seviyoruz. Askerlerimiz de Allah yardımcısı olsun." dedi.

Sergi, 22 Nisan Pazartesi gününe kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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