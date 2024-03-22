Aydın'da İlkokul Öğrencisinin Bayrak Hassasiyeti

Aydın'da, bir ilkokul öğrencisinin bir program esnasında rüzgarın da etkisiyle elinden düşen Türk bayrağını yerden alıp öperek bayrağa gösterdiği hassasiyet, Mehmetçik'i duygulandırdı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Komutanlığın bahçesinde gerçekleştirilen programda, ellerinde Türk bayrağı olan ilkokul çocuklarına, jandarmanın faaliyetleri de anlatıldı.

Öğrenciler arasında bulunan 9 yaşındaki Mustafa Eymen Düzova, rüzgarın da etkisiyle elindeki Türk bayrağını düşürdü. Küçük Mustafa, bayrağı yerden alıp öptü ve programa kaldığı yerden devam etti.

Öğrencinin bayrak hassasiyeti İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir'i duygulandırdı.

Cumhuriyet İlkokulu'nda okuyan Düzova'ya ulaşan jandarma personeli, öğrenciyle okulda buluştu.

Ziyarette, öğrenci Düzova'ya askeri kıyafet, Türk bayrağı ve oyuncak jandarma arabası hediye edildi.

Kadın jandarma astsubay, "Bizim yüreğimizi ısıttın, bunun için sana teşekkür ederiz." dedi. Düzova da ziyaret ve hediyeler için teşekkür etti.

Jandarma Genel Komutanlığı da Mustafa Eymen Düzova'nın bayrağı öptüğü anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.