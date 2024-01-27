Mehmetçik, zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, askerlerin zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini gösteren bir fotoğraf paylaştı.
Mehmetçik, zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Ülkemiz ve milletimiz için kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçik, zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor" notu ile askerlerin kış şartlarında çalışmalarına dair fotoğraf paylaştı. - ANKARA