Sudan'da feci kaza: 43 ölü, 31 yaralı
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Sudan'da feci kaza: 43 ölü, 31 yaralı

Sudan'ın kuzey Darfur eyaletindeki Şangil Tobay bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 43 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı.

Sudan'da feci kaza: 43 ölü, 31 yaralı
22.05.2020 10:04 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:07

Sudan'ın kuzey Darfur eyaletindeki Şangil Tobay bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 43 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklara göre, ülkenin kuzey Darfur eyaletindeki Şangil Tobay bölgesinde onlarca vatandaşı taşıyan araç ile tır çarpıştı. Kazada 43 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Yaralıların el-Faşir hastanesine kaldırıldığı ve bazılarının durumlarının ağır olduğu öğrenildi. - HARTUM

Kaynak: İHA

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