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İskenderun sahilinde balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesi sahilinde çok sayıda ölü balık görülmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Balıklardan ve sudan numune alınarak durum değerlendirilecek.