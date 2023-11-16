Rize'de denize düşen çocuk deniz polisi tarafından kurtarıldı
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Rize'de sahil dolgu alanında yürüyen 11 yaşındaki çocuk denize düştü. Deniz polisi ekipleri tarafından sudan çıkarılan çocuğun sağlık durumu iyi.
Rize'de denize düşen çocuk, deniz polisi ekiplerince kurtarıldı.
Sahil dolgu alanında ailesiyle yürüyen 11 yaşındaki B.Ç. yaklaşık 3 metre yükseklikten denize düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi ekipleri, çocuğu sudan çıkardı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: AA / Yaşam