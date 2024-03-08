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BMGK, Sudan'da Ramazan Boyunca Ateşkese İlişkin Karar Tasarısını Kabul Etti

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Sudan'da ramazan boyunca ateşkese ilişkin karar tasarısını kabul etti. Tasarı, 14 üyenin 'evet' oyuyla ve 1 üyenin 'çekimser' oyuyla kabul edildi. Rusya'nın çekimser oy kullanmasına ilişkin açıklama yapan temsilci, Batılı ülkelerin çifte standardını eleştirdi.

NEW Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Sudan'da ramazan boyunca ateşkese ilişkin karar tasarısı kabul edildi.

İngiltere tarafından sunulan tasarı, BMGK'de düzenlenen oturumda oylandı.

Tasarı, 15 üyeli BMGK'de 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edildi.

Çekimser oy kullanan Rusya'nın Siyasi İşlerden Sorumlu Daimi Temsilci Yardımcısı Anna Evstigneeva yaptığı açıklamada, "Batılı ülkelerin gerçek niyetlerini iyi biliyoruz." dedi.

Aynı ülkelerin Gazze'de ateşkesi engellediğini kaydeden Evstigneeva, 30 binden fazla kişinin öldüğü Gazze'de ateşkes talep etmemenin çifte standardı açık bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Evstigneeva, ABD'nin, Gazze'de ateşkes talep edilen karar tasarılarını sahadaki diplomatik girişimlerini bahane ederek veto ettiğini anımsatarak asıl Sudan'da diplomatik girişim yürütmenin tam zamanı olduğunu dile getirdi.

Karar tasarısını Sudan halkının hayatıyla ilgili olduğu için veto etmediklerini ifade eden Evstigneeva, Sudan halkının kendisinin çatışmayı sonlandırması gerektiğini kaydetti.

Sudan'da ateşkes için kabul edilen karar

Kararda Sudan'daki taraflara ramazan boyunca çatışmalara acilen son verme çağrısına yer verilirken, diyalog yoluyla çözüm arayışı teşvik edildi.

İnsani yardımlara ilişkin tüm engellerin kaldırılması talep edilen kararda, taraflara uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısı yapıldı.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından 2023'ün nisan ayı ortasında iç savaş patlak vermişti.

Ülke o tarihten bu yana taraflar arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.

Kaynak: AA / Güncel

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