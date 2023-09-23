Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurul dönüşü İrlanda'da, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan ile görüştü. Zelenski, el-Burhan'ı tahıl zirvesine davet ettiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurul dönüşü İrlanda'da, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan ile görüştü. Zelenski, el-Burhan'ı tahıl zirvesine davet ettiğini duyurdu.

Zelenski İrlanda'nın Shannon Havalimanı'nda bugün yapılan görüşmeye dair şu ifadeleri kullandı;

"Shannon Havalimanı'nda Sudan Geçici Egemen Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan ile planlanmamış bir görüşme gerçekleştirdim. Sudan'ın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik tutarlı desteği için müteşekkirim.

Rusya tarafından finanse edilen yasadışı silahlı grupların faaliyetleri başta olmak üzere ortak güvenlik sorunlarını ele aldık. Kendisini ' Ukrayna'dan Tahıl' girişimini desteklemeye ve bu yılki zirveye katılmaya davet ettim. Ukrayna ile Afrika ülkeleri arasındaki işbirliğinin yoğunlaştırılması için olası platformları değerlendirdik."