İHH, Sudan'da 408 Aileye Gıda Malzemesi Dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, 15 Nisan'dan beri iç savaşın sürdüğü Sudan'daki mağdurlara gıda malzemesi desteğinde bulundu.

İhh'den yapılan açıklamada, Sudan'da altyapı, sağlık, eğitim hizmetleri ile ekonomi ve toplumda ağır tahribata sebep olan iç savaşın 7 ayı geride bıraktığı, Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalar nedeniyle 6,1 milyon insanın ülke içinde ve dışında farklı bölgelere göç etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Çatışmalarda, 10 bini aşkın sivilin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin ise yaralandığı kaydedilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Sudan'da 14 milyonu çocuk olmak üzere 25 milyon sivilin insani yardıma ihtiyaç duyduğu, ülkeye gönderilen insani yardımların ise ihtiyacın çok altında olduğu aktarıldı.

İç karışıklıkların ardından ülkedeki savaş mağdurlarına yönelik geniş kapsamlı yardım çalışmalarında bulunan İHH'nın, son olarak Güney Darfur Eyaletine bağlı Kerry ve Dewa bölgelerindeki 408 aileye gıda desteğinde bulunduğu bildirilen açıklamada, dağıtımı yapılan gıda paketlerinin içerisinde 5 kilogram şeker, 2 kilogram pirinç, 4 kilogram darı, 1'er kilogram mercimek ve un ile 4,5 litre yağ bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, vakfın ülkeye daha önce de içerisinde gıda, hijyen malzemesi, battaniye, tekerlekli sandalye ve uyku matı gibi toplam 554 tonluk ürünün yer aldığı 43 konteynerlik yardım gönderdiği hatırlatıldı.