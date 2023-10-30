Sudan'ın Port Sudan şehrinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlandı

PORT Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Port Sudan Türkiye Büyükelçiliği Geçici Ofisi'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla verilen resepsiyona, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık, üst düzey askeri ve siyasi yetkililer, çok sayıda ülkenin büyükelçisi, büyükelçilik çalışanları ve Türk vatandaşları katıldı.

İstiklal Marşı ve Sudan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Sudan Dışişleri Bakan Vekili Sadık, "Ülkesini azim ve kararlılıkla bölgesel ve uluslararası düzeyde güçlü ve nüfuzlu bir devlet yapmayı başaran kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını tebrik ediyorum. Bu vesileyle Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın tebriğini de iletiyorum." dedi.

Ticaret hacminin, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin temeli olduğuna inandıklarını söyleyen Sadık, Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkilerinin siyasi ilişkilerle aynı seviyede olmadığını ifade etti.

Sudan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2021'de 380 milyon dolar iken 2022'de 680 milyon dolara ulaştığını anlatan Sadık, "Bu rakam, hala beklentilerimizin altında. Ticaret hacminin artırılması konusunda her iki tarafın da ilgisi ve isteği var."diye konuştu.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu da "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına en derin saygı ve minnet duygularımızı ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüzyılı, dağılmakta olan bir imparatorluğun kalıntılarından elde edilen başarı ve dönüşüm örnekleriyle doludur. Bugün güçlü ve gururlu bir millet inşa ettik. Türkiye, siyasi, ekonomik ve askeri açıdan bölgesel ve küresel merkez oldu." ifadelerini kullandı.

İkili ilişkileri, Türk ve Sudan halkının karşılıklı çıkarları doğrultusunda her alanda pekiştirip ilerletmek ve iki ülke arasındaki gerçek potansiyeli ortaya çıkarmak için ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini belirten Çobanoğlu, "Ülke genelinde barış ve istikrarın en kısa sürede yeniden sağlanacağını ve böylece başkent Hartum'a geri dönebileceğimizi umuyoruz. İkili ilişkilerimizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Çobanoğlu, Sudan'ın çok farklı kültürleri barındırdığını ve konumuyla oldukça stratejik bir coğrafyada yer aldığını dile getirerek, "Güçlü ve istikrarlı bir Sudan, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun ve Sahra Altı Afrika'nın güvenliği için zorunlu ve elzemdir. Bu nedenle Türkiye, Sudan'ın istikrar ve güvenliğinin yanı sıra Sudan halkının huzur ve refahını da destekleme çabasında olmuştur ve her zaman da öyle kalacaktır." şeklinde konuştu.