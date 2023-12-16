Amasya'da köprüden nehire uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Amasya'da bir otomobilin köprüden nehire uçması sonucu sürücü Anıl Aşçı hayatını kaybetti. Olay yerine gelen bekçi, sürücüyü sudan çıkartıp kalp masajı yapmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Amasya'da köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçan otomobilin sürücüsünü ekiplerle sudan çıkartıp, hayatını kurtarmak için kalp masajı yapan bekçinin çabası kameralara yansıdı. Bekçinin çabasına rağmen genç sürücü Anıl Aşçı olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, bir eğlence yerinde çalışan Anıl Aşçı'nın (25) kullandığı 35 KFY 09 plakalı otomobil seyir halindeyken İstasyon Köprüsü üstünden Yeşilırmak Nehri'ne uçtu. Geç saatlerde yaşanan kazanın bildirilmesi üzerine Amasya Belediyesi itfaiyesi su altı kurtarma ekipleri, polis ve acil sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiyeciler, polisler ve bekçiler genci sudan kıyıya çıkardı. Yerde hareketsiz halde yatan gence bekçi uzun süre kalp masajı yaptı ancak sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Önce araç sonra da ceset torbasına konulan sürücünün cenazesi halata bağlanarak vinç yardımıyla yukarı çıkartıldı. Talihsiz gencin kaza yaptığını duyan arkadaşları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

Cenaze hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın duyulmasıyla olay yerine gelerek sudan çıkartılan Aşçı'ya kalp masajı yapan bekçinin çabasını anlatan vatandaşlardan Fevzi Aslan, "Kapıyı açıp sudan arkadaşımızı çıkardılar. Kalp masajı yaptılar ama kurtarılamadı" diye konuştu. - AMASYA