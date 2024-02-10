Sudan'daki çocuklar acil yardıma ihtiyaç duyuyor

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, kısa süre önce Sudan dahilindeki acil ihtiyaçlar için 2,7 milyar ABD doları tutarında fon çağrısında bulunmuştu, ancak sadece yüzde 4'ü finanse edilen çağrı büyük oranda hedefin altında kaldı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 9 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'daki 700.000 çocuğun, devam eden çatışmalar yüzünden yetersiz beslenmenin en şiddetli haliyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

UNICEF Sözcüsü James Elder, Cuma günü yaptığı açıklamada, 4 milyondan fazla çocuğun yerinden edildiği Sudan'ın "dünyada en fazla çocuğun yerinden edildiği" ülke haline geldiğini söyledi.

Elder, "Bu, 300 gün boyunca günde 13.000 çocuk eder" dedi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, kısa süre önce Sudan dahilindeki acil ihtiyaçlar için 2,7 milyar ABD doları tutarında fon çağrısında bulunmuştu, ancak sadece yüzde 4'ü finanse edilen çağrı büyük oranda hedefin altında kaldı. Bu gelişmeler, geçtiğimiz Nisan ayında başlayan ve tarafların barış çabalarına yönelik henüz hiçbir adım atmadığı kanlı çatışmalar eşliğinde yaşandı.

Elder'in kısa süre önce Sudan'ın Darfur bölgesine yaptığı ziyaret acı veren bir gerçeği ortaya koydu. 700.000'den fazla çocuk, akut yetersiz beslenmeden muzdarip ve UNICEF, destek ve erişim artırılmazsa bu çocukların ancak yarısından azını tedavi edebilir.