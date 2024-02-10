Üye Girişi
Haberler

Sudan'daki çocuklar acil yardıma ihtiyaç duyuyor

Güncelleme:

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin çağrısına yetersiz yanıt verilen Sudan'da, UNICEF tarafından yapılan açıklamada 700.000 çocuğun yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, kısa süre önce Sudan dahilindeki acil ihtiyaçlar için 2,7 milyar ABD doları tutarında fon çağrısında bulunmuştu, ancak sadece yüzde 4'ü finanse edilen çağrı büyük oranda hedefin altında kaldı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 9 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'daki 700.000 çocuğun, devam eden çatışmalar yüzünden yetersiz beslenmenin en şiddetli haliyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

UNICEF Sözcüsü James Elder, Cuma günü yaptığı açıklamada, 4 milyondan fazla çocuğun yerinden edildiği Sudan'ın "dünyada en fazla çocuğun yerinden edildiği" ülke haline geldiğini söyledi.

Elder, "Bu, 300 gün boyunca günde 13.000 çocuk eder" dedi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, kısa süre önce Sudan dahilindeki acil ihtiyaçlar için 2,7 milyar ABD doları tutarında fon çağrısında bulunmuştu, ancak sadece yüzde 4'ü finanse edilen çağrı büyük oranda hedefin altında kaldı. Bu gelişmeler, geçtiğimiz Nisan ayında başlayan ve tarafların barış çabalarına yönelik henüz hiçbir adım atmadığı kanlı çatışmalar eşliğinde yaşandı.

Elder'in kısa süre önce Sudan'ın Darfur bölgesine yaptığı ziyaret acı veren bir gerçeği ortaya koydu. 700.000'den fazla çocuk, akut yetersiz beslenmeden muzdarip ve UNICEF, destek ve erişim artırılmazsa bu çocukların ancak yarısından azını tedavi edebilir.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Sudan Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sağlık ocağı cumartesi günü açık mı? Borsa hafta sonu açık mı, kapalı mı? Hafta sonu borsa kapalı mı? Hafta sonu borsa açık mı? Hafta sonu hisse senedi alınır mı? MNG kargo Cumartesi açık mı? MNG kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar dağıtım yapıyor? Garanti Bankası cumartesi açık mı, hangi şubeler açık? Galatasaray Sparta Prag maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Galatasaray Sparta Prag ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Falda bebek görmek ne anlama gelir? Falda bebek görmek ne demek? Kahve falında bebek görmek iyi midir, kötü müdür? Rüyada şeker görmek ne anlama gelir? Rüyada toz şeker görmek, rüyada bayram şekeri görmek, rüyada kesme şeker görmek nedir? Falda baykuş görmek ne anlama gelir? Falda baykuş görmek ne demek? Kahve falında baykuş görmek iyi midir, kötü müdür? Kuyumcular Cumartesi açık mı? Hafta sonu kuyumcular açık mı, saat kaça kadar açık? Kuyumcu çalışma saatleri 2024! Al-Musrati kimdir? Al-Musrati mevkisi ne, bonservisi ne kadar? Rüyada ördek görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz ördek görmek, uçan ördek görmek nedir? Rüyada ördek yakalamak ne demek? Rüyada ördek görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz ördek görmek, uçan ördek görmek nedir? Rüyada ördek yakalamak ne demek? Rüyada gülmek ne anlama gelir? Rüyada kahkaha atmak ne demektir? Rüyada tebessüm ile gülmek, kahkaha ile uyanmak ne anlama gelir? Aras Kargo cumartesi açık mı? Aras Kargo çalışma günleri 10 Şubat 2024 Rüyada ağlamak ne demektir? Rüyada çok ağlamak ne anlama gelir? Rüyada hıçkırarak ağlamak, sevinçten ağlamak
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title