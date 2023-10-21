Uygun fiyat, Helio G37 ve 6 GB RAM: Honor X7b ortaya çıktı!

Honor, yeni modeli X9b'nin tanıtılmasının ardından, daha alt segmente hitap eden yeni bir modelle karşımıza çıktı. Bugün sertifika sitesinde görüntülenen Honor X7b, görünüşe göre uygun fiyatı ile pazarda yerini alacak. Hem de çok kısa bir süre sonra.

Honor X7b, IMDA sertifikasyon sitesinde görüntülendi!

Honor, yeni bir modelle daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bir süredir X9b modeli ile gündeme gelen şirket, şimdi daha düşük özelliklere sahip uygun fiyatlı bir model ile piyasaya giriş yapacak. Bugün IMDA sertifikasyon sitesinde görülen Honor X7b, muhtemelen serinin bir önceki modeli ile benzer özelliklere sahip olacak.

İddialara göre MediaTek Helio G37 yonga seti ile birlikte gelecek olan Honor X7b, 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM bellek seçeneği sunacak. Buna ek olarak Bluetooth 5.1, GPS ve çift banlı Wi-Fi gibi özelliklere de sahip. CLX-X2 model numarasını ile görülen Honor X7b, şimdi tüm modellerde olduğu gibi USB-C bağlantı noktasını üzerinde taşıyacak.

108 Megapiksel kamera ve AMOLED ekran: Honor X9B tanıtıldı!

Şimdilik Honor X7b hakkında başka bir bilgi olmasa da, cihazın çok kısa bir süre sonra tanıtılacağı söyleniliyor. Bir diğer iddia ise X7b'nin bu yılın başında tanıtılan Honor X7a ile çok benzer özelliklere sahip olacağı. Bu yüzden aşağıda X7a'nın özelliklerini de paylaştık. Siz Honor'un yeni modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Honor X7a özellikleri!

Ekran: 6,74 inç, IPS LCD, HD+, 90 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Helio G37

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Ön kamera: 8 Megapiksel

Arka kamara: 50 Megapiksel + 5 Megapiksel + 2 Megapiksel

Batarya: 6000 mAh, 22.5W hızlı şarj desteği

İşletim sistemi: Android 12 tabanlı Magic UI