Hidroelektrik Santralinde Düşen İneğin Sahibi Bulundu

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde hidroelektrik santralinin su kanalına düşen ineğin sahibine, kulak küpe numarası sayesinde ulaşıldı.

Bir ineğin sulama kanalına düştüğünü duyan Yenice köyü Muhtarı Kazım Zorbozan, kanala gitti. İneğin boynuna ip bağlayan Zorbozan, köy sakinlerinin desteğiyle hayvanı çekerek sudan çıkardı.

Bacaklarından yaralı ve bitkin ineğin olay yerinden 12 kilometre uzaktaki Bağdere köyü sakinlerinden Hüseyin Demirkuş'a ait olduğu tespit edildi.

Zorbozan, AA muhabirine, hayvanın ayakta durmakta zorlandığını, ayak bölgesinde açık yaralar oluştuğunu söyledi.

Bir süre sonra kendine gelen hayvanı yavaş yavaş ahırına götürdüğünü anlatan Zorbozan, "Uzun süre suda kaldığı belliydi, üşümüş ve titriyordu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü arayarak kulak küpe numarasını vererek hayvanın kime ait olduğunu tespit ettik. Hayvanın sahibine ulaştım. Bir süredir kayıp olduğu için ineklerini arayan aile gelip hayvanı aldı." diye konuştu.