Kartepe'deki Kule Deresi'nde Renk Değişimi İncelemesi Başlatıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinden geçen Kule Deresi'nde yaşanan renk değişimine ilişkin inceleme başlatıldı.

Dumlupınar Mahallesi'nde derenin siyah renkte akmaya başladığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, derede incelemede bulundu.

Ekipler, incelenmek üzere sudan numune aldı.