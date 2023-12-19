Tarım ve Orman Bakanı: Sudan'da kamu zararı yok, bu mantıkla hareket edersek hiçbir AR-GE projesini yapmamız gerekir

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Sudan'da arazi kiralamasına ilişkin kamu zararı oluşmadığını belirtti. Ayrıca, bu mantıkla hareket edilirse hiçbir AR-GE projesinin yapılamayacağını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Genel Kurulu'nda; Türkiye'nin Sudan'da arazi kiralamasına ilişkin, "Araziler tahsis edilmeği için, karşı taraf yükümlülüğünü yerine getirmediği için proje hayata geçmemiş, üretim yapılmamış, herhangi bir kaynak aktarılmamıştır. Şirketin Sudan'da herhangi bir yatırımı yoktur. Kamu zararı oluşmamaktadır. Bu mantıkla gidersek hiçbir AR-GE projesini yapmamamız gerekiyor bu durumda" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, bugün 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da bugün Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmeleri tamamlandı. Görüşmelerin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, şunları söyledi:

"Yap- işlet- devret projeleri hem bir yapım modeli hem de finansman modelidir. Siz yapacağınız yolun önce maliyetini sonra Türkiye'nin hangi şartlarda kredi bulacağını hesaplarsınız ve hangi şartlarda kredi verirseniz o yolu yaptırabileceğinizi hesaplarsınız. Hesap çok basit. Yapım döneminde devletin cebinden para çıkmaz ama işletme döneminde bizim karşılamayan garantilerle ilgili mutlaka garanti vermemiz gerekir. Çünkü bu yabancı sermaye girişimi olduğu için bunu vermediğiniz takdirde böyle bir yatırım alamazsınız."

ZAFER HAVALİMANI: "BUGÜN YARIN KULLANILMIYOR OLABİLİR AMA YARIN İHTİYACIMIZ OLACAKTIR"

Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü'ne ilişkin ise "6,9 milyara dolar sadece yapım maliyeti vardır. Bunun finansmanı ve 15 yıllık işletme süresini kattığınız zaman 13 milyar dolara tekabül ediyor. Bizim verdiğimiz garanti 12,5 milyar dolardır. Çanakkale Köprüsü de sadece bir köprü değil, 101 kilometre otoyolla beraber yapılmıştır. Oradaki yapım maliyeti 2 milyar 537 milyon eurodur" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Zafer Havalimanı'na ilişkin soruya "Çokça eleştiri var. Bazı olağanüstü durumlarda bunlar can simidi gibidir. Bugün yeterince kullanılmıyor olabilir ama yarın bunlara ihtiyacımız olacaktır" yanıtını verdi.

"SUDAN'DA KAMU ZARARI YOKTUR, BU MANTIKLA HAREKET EDERSEK HİÇBİR AR-GE PROJESİNİ YAPMAMIZ GEREKİR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da milletvekillerinin sorularını yanıtlarken şunları söyledi:

"2019 yılında ÇKS kayıtlı sistemine kayıtlı çiftçi sayımız 2 milyon 83 bin 22'ydi. Bugün itibarıyla 2 milyon 245 bin 526. ÇKS ile ilgili düzenleme buradaki rakamı arttıracaktır. Tarım dışında çıkartılan alanlar soruldu. 2001 yılı öncesinde ortalama yıllık 124 bin hektarlık alan tarım dışına çıkarılıyordu. Şu anda yıllık 15 bin hektara inmiş durumda."

Yumaklı, Sudan'da arazi kiralanmasına ilişkin soruya ise "Araziler tahsis edilmeği için, karşı taraf yükümlülüğünü yerine getirmediği için proje hayat geçmemiş, üretim yapılmamış, herhangi bir kaynak aktarılmamıştır. Şirketin Sudan'da herhangi bir yatırımı yoktur. Kamu zararı oluşmamaktadır. Bu mantıkla gidersek hiçbir AR-GE projesini yapmamamız gerekiyor bu durumda" dedi.

"SAMAN KONUSUNUN SİYASETEN DE BİTMESİ LAZIM"

Yumaklı, saman ithalatı sorusuna da "Çok sıkça konuşuldu ama artık bu konunun sona ermesi lazım. Biz rakamları söylemekten usandık artık, ben kendi adıma hicap duyuyorum o da saman konusu. Ülkemizde hayvancılığın yem olarak kullandığı saman miktarı 18 milyon ton. Bizim üretimimiz 24 milyon ton. Çeşitli amaçlarla üretime kıyasla herhangi bir değeri olmayan birtakım ithalat konusunu burada 'Saman bile ithal ediyor' demek hakikaten üzücü. 2022 yılında 3 bin 665 ton ihracat yapılmış, 217 ton ithalat yapılmış. 2023 yılının ilk 10 ayında 3 bin 699 ton ihracat yapılmış 234 ton ithalat yapılmış. Bence artık bu tartışmanın siyaseten de bitmesi gerekir" dedi.

Orman alanın dışına çıkarılan alanlara ilişkin ise Yumaklı, "2018 yılından bu yana, üzerinde fiilen orman örtüsü bulunmayan 2 bin 620 hektarlık ormanlık alan hazine adına orman sınırları dışına çıkarılmış. Bu alana karşılık hazineden 6 bin 200 hektarlık alan alınmış orman olarak tesisi edilmek üzere ve Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmiştir" diye konuştu.