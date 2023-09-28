İHH, Sudan'a 30 Konteynerlik İnsani Yardım Gönderdi

İHH İnsani Yardım Vakfı, Sudan'da devam eden iç karışıklık sebebiyle ülkeye yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor. Vakıf, gıda, giyim ve temizlik malzemelerinden oluşan 30 konteynerlik yardımı ülkeye gönderdiğini duyurdu. Yardımların dağıtımı 12 farklı bölgede yapılacak.

İhh İnsani Yardım Vakfı 15 Nisan'dan bu yana iç karışıklığın sürdüğü Sudan'a yönelik yardım çalışmalarına devam ediyor. Vakıf; gıda, battaniye, giyim, ayakkabı ve temizlik malzemesi gibi çeşitli ihtiyaç kalemlerinden oluşan 30 konteynerlik insani yardımı ülkeye gönderdiğini duyurdu.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalar devam ediyor. Çatışmalar sebebiyle milyonlarca kişi ülke içinde ve dışında farklı noktalara göç etti. Su, gıda ve yakıt krizinin ciddi boyutlara ulaştığı ülkede, insani yardımlara büyük ihtiyaç var.

İlk yardımlardan 200 bine yakın kişi istifade etti

Yaşanan iç çatışmaların ardından ülkede çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, Haziran ayında ülkeye yönelik 'Rotamız Sudan Yükümüz İyilik' sloganıyla büyük kapsamlı bir acil yardım çalışması başlattı.

Çalışmaların ilk etabında, Temmuz ayında 15 konteynerlik insani yardım malzemesi ülkeye gönderildi. Gönderilen yardımlardan 9 farklı şehirdeki 200 bine yakın kişi istifade etti.

12 FARKLI BÖLGEDE DAĞITIMLAR YAPILACAK

Vakıf, çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 30 konteynerlik insani yardım malzemesini daha ülkeye gönderdiğini açıkladı. Konteynerlerin içerisinde; gıda ürünleri, battaniye, deterjan, kadın pedi, bebek bezi, elbise, terlik, mat, uyku tulumu, ayakkabı ve tekerlekli sandalye gibi ürünler yer alıyor.

Yardımların dağıtımının planlandığı eyaletler ise şu şekilde:

Port Sudan, Hartum, Nil Nehri, Kuzey, Cezire, Beyaz Nil, Mavi Nil, Kuzey Kordofan ile, Kuzey, güney, doğu ve orta Darfur.?

'VERİLEN DESTEKLER, YÜZLERDE TEBESSÜME VESİLE OLUYOR'

Yardım çalışması ile ilgili açıklama yapan İHH Doğu Afrika Masasından Yasin Demir, çatışmalar sebebiyle milyonlarca Sudanlının farklı bölgelere göç ettiğini hatırlattı. Demir, 'Ülkede çok sayıda çocuk yetim kaldı. Şu an bulundukları yerlerdeki hayat şartları temel standartların çok altında. Gıda malzemelerine ve suya düzenli bir şekilde erişemiyorlar. Verdiğimiz destekler, iç karışıklığın tüm izlerini silemese de ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yüzlerinde tebessüme vesile oluyor. Destek olan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz' dedi.

Gönderilen 30 konteynerlik yardımla beraber, İHH tarafından şu ana kadar ülkeye gönderilen toplam konteyner sayısının 45'e ulaştığı bildirildi.