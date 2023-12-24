Polis Memuru Buzlu Nehirde Boğulan Kadını Kurtardı
Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xianyang kentinde buzla kaplı bir nehre düşen bir kadın, yerel bir polis memuru tarafından kurtarıldı. Polis memuru, başka bir kişinin yardımıyla kadını sudan çıkarmayı başardı.
ÇEKİM TARİHİ: 22 Aralık 2023
Polisin boğulan kadını kurtarma anından çeşitli görüntüler
Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xianyang kentinde Cuma günü buzla kaplı bir nehre düşen bir kadın, yerel bir polis memuru tarafından kurtarıldı. Yüzüstü yatan polis memuru, başka bir kişinin yardımıyla kadını sudan çıkarmayı başardı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xianyang'dan bildiriyor. (XHTV)