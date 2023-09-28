Sultangazi'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle köprü altında mahsur kalan bir aracı trafik ekipleri iterek sudan çıkardı. Trafik ekiplerinin sudan çıkardığı aracın sahibinin ise belinde platin olduğu ve motor kısmı su alınca kapıların kilitlenmesiyle araçta mahsur kaldığı öğrenildi.

Sultangazi'de mahsur kalan aracı trafik ekipleri iterek sudan çıkardı

İSTANBUL - Sultangazi'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle köprü altında mahsur kalan bir aracı trafik ekipleri iterek sudan çıkardı. Trafik ekiplerinin sudan çıkardığı aracın sahibinin ise belinde platin olduğu ve motor kısmı su alınca kapıların kilitlenmesiyle araçta mahsur kaldığı öğrenildi.

Sultangazi'de köprü altında su baskını nedeniyle mahsur kalan vatandaşları trafik polisleri kurtardı. Su baskını nedeniyle mahsur kalanlar arasında belinde platin olan ve aracın motor kısmı su aldığı için kapıları kilitlenen bir vatandaşta vardı. Vatandaşın yardımına trafik ekipleri koşarken ekipler, aracı iterek sudan çıkardı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.