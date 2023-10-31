Güney Sudan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlandı

Türkiye'nin Juba Büyükelçiliği, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Erdem Mutaf'ın ev sahipliği yaptığı resepsiyona Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Prof. Dr. James Wani Igga, Meclis Başkanı Jemma Nunu Kumba, İçişleri Bakanı Angelina Teny, Çalışma Bakanı James Hoth Mai, Cumhurbaşkanı Kıdemli Danışmanı General Juuk Manyang, Orta Ekvatorya Eyaleti Sanayi Bakanı John Mading Santo, BM Türk Polis Kontenjanı, yabancı diplomatlar ve Türk vatandaşları katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Igga, resepsiyon vesilesiyle Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in 100. yıl tebriklerini iletti.

Igga, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında sağladığı gelişmeleri takdirle karşıladığını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Güney Sudan'ın samimi bir dostu olduğunu vurgulayan Igga, Türkiye'nin sağladığı destekler için teşekkür etti.

Büyükelçi Mutaf da Cumhuriyet'in yüz yılda kaydettiği gelişmeyi özetlediği konuşmasında, Türkiye ve Güney Sudan arasındaki ilişkilerin vardığı noktadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

THY bilet çekilişinin de yapıldığı resepsiyonda, konuklara 100. yıl pastası ikram edildi.