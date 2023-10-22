Sudan'da çatışmalar yeniden başladı

1. Hartum'un güneyinde tarama operasyonları yürüten Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) birliklerinin çeşitli görüntüleri

2. SAF birliklerinin çeşitli görüntüleri

3. SAF askerlerinin çeşitli görüntüleri

4. Paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) mevzilerine ateş eden SAF askerlerinin çeşitli görüntüleri

5. Tarama operasyonları yürüten SAF birliklerinin çeşitli görüntüleri

6. SAF birliklerinin çeşitli görüntüleri

7. SAF özel kuvvetlerinin çeşitli görüntüleri

8. Askeri operasyonlardan çeşitli görüntüler

9. SAF askerlerinden çeşitli görüntüler

Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında Cumartesi günü Hartum'un merkezindeki ordu genel komutanlığı çevresinde ve Hartum'un güneyindeki bölgelerde şiddetli çatışmalar yeniden başladı.

Görgü tanıklarına göre, iki taraf başkent semalarında ağır topçu ve uçaksavar silahları kullandı.

Sudan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Özel Kuvvetler Cumartesi günü Hartum'un güneyindeki Cebra bölgesinde yaşanan şiddetli çatışmaların video görüntülerini yayımladı.

Görgü tanıkları, Hartum'un kuzeyindeki Omdurman şehrinde de taraflar arasında silahlı çatışmalar yaşandığını söyledi.

Sudan'ın Hartum kenti ve diğer bölgelerinde 15 Nisan'dan bu yana ülkenin silahlı kuvvetleri ile paramiliter güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre çatışmalarda en az 3.000 kişi hayatını kaybederken, 6.000'den fazla kişi de yaralandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hartum'dan bildiriyor.

(XHTV)