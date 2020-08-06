Su kanalında akıntıya kapılarak kayboldu ANTALYA'da sulama kanalında yüzen Sezgin Andariman (17), akıntıya kapılarak kayboldu.

ANTALYA'da sulama kanalında yüzen Sezgin Andariman (17), akıntıya kapılarak kayboldu. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin havanın kararmasıyla sona erdirdiği arama çalışmaları, yarın sabah devam edecek.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde yer alan su kanalında meydana geldi. Yeğeniyle beraber kanala giden Sezgin Andariman, yine kanala gelen bir başka kişiyle, karşı tarafa geçmek için suya atladı. Kanal içinde yosun olduğu için diğer kişi geri dönerken, Andariman akıntıya kapılarak batmaya başladı. Sezgin Andariman, akıntıya kapıldığı sırada, kıyıda bulunanlardan kendisine yardım etmeleri için bir şeyler uzatmasını istedi. Kıyıdakilerin çabası yeterli olmayınca Andariman, suya batıp çıkmaya başladı. Amcasının kaybolduğunu gören Ahmet Andariman ise koşarak durumu yakınlarına haber verdi. Yakınlarının olay yerine gelmesinin ardından sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Polis, sağlık görevlileri, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra, Çevik Kuvvet ekipleri de olay yerine sevk edildi.

DENİZ POLİSİ VE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ 3 SAAT ÇALIŞTIOlay yerine gelen Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri, hemen çalışmalara başladı. Ekipler, kanal içinde bulunan yosunlar ve akıntıdan dolayı zaman zaman zorlu anlar yaşadı. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri havanın kararmasıyla 3 saatlik çalışmasını tamamladı. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri, olay yeri ve 1 kilometrelik alanda çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, kanalda akıntıya kapılarak kaybolan Sezgin Andariman'ı arama çalışmalarına sabah ilk saatlerde devam edecek. Andariman'ın yakınları ise olay yerinde gözyaşlarını tutamadı.'KARGI UZATTIK AMA TUTAMADI'

Amcasının suda batıp çıktığına şahit olan Ahmet Andariman, "Biz geldiğimizde kanalın orada 2 kişi vardı. Amcam onlarla kanala yüzmek için atladı. Çocuğun birisi amcama 'Şu derenin karşısına kadar gidelim' dedi. Yarısına kadar gidince çocuk 'Yosun yosun' diyerek geri döndü. Sezgin amcam ise yarısına kadar gelince 'Bana bir şeyler uzatın' dedi. Biz de kargı uzattık ama onu tutamadı. İleride de battı çıktı sonrasında ise kayboldu" dedi.

Kaynak: DHA