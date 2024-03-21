Antalya'da yaşlı çiftin gecekondu yangınında evleri küle döndü

Antalya'da yaşlı çiftin yaşadığı gecekondu çıkan yangında küle döndü. Evini ve tüm eşyalarını kaybeden yaşlı kadın, "Amelelik yaparak tırnaklarımla kazıya kazıya yapmıştım evimi" dedi.

Kepez ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 6373 sokak üzerinde Hanım (64) ve Şaban Dağlı (63) yer alan gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, çift evden kendini sokağa attı. İhbarla birlikte belirtilen adrese itfaiye, sağlık ekipler ve polis sevk edildi. Alevler rüzgarın etkisiyle bir anda tüm odalara yayılırken, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında gecekondu ve içerisindeki tüm eşyaları küle döndü. Dağlı çifti ise evlerinin yanışını gözleri dolarak izledi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Ev sahibi Hanım Dağlı, "Balkondaydım, o esnada oğlum aradı, evden duman çıktığını söyledi. Arkamı dönüp baktığımda alevler evin her tarafına sıçramıştı. Nasıl yandığını bilmiyorum. Ev tamamen yandı ve hiçbir şeyim kalmadı. Kalacak bir yerim yok. Amelelik yaparak tırnaklarımla kazıya kazıya yapmıştım evimi. Yardım ederlerse sevinirim ama etmezlerse de çadır kurar orada kalırım. Tek geçim kaynağı eşimin emekli maaşı, başka da bir gelirimiz yok" dedi. - ANTALYA