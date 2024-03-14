İbrahim Ömer Reyhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Kepez Belediye Başkan adayı İbrahim Ömer Reyhan kaç yaşında, nereli?
İbrahim Ömer Reyhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya- Kepez Belediye Başkan adayı İbrahim Ömer Reyhan kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Antalya -Kepez Belediye Başkan adayı olan İbrahim Ömer Reyhan hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. İbrahim Ömer Reyhan'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İbrahim Ömer Reyhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Kepez Belediye Başkan adayı İbrahim Ömer Reyhan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
İBRAHİM ÖMER REYHAN KİMDİR?
İbrahim Ömer Reyhan, Yeniden Refah Partisi Antalya- Kepez Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Antalya - Kepez Belediye Başkan adayı İbrahim Ömer Reyhan esnaftır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.