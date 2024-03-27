Antalya'da 2 Bin 300 Adet Kaçak Parfüm Ele Geçirildi

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından 2 bin 300 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Kepez ilçesinde E.İ. ve K.U. isimli şüpheli şahıslara ait 3 depo ve 1 araçta arama yapıldı. Araçta yapılan arama neticesinde; 2 bin 300 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - ANTALYA