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ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi!

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Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) 12 Nisan günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Nisan Antalya su kesintisi saatleri...

12 NİSAN ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi!

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