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Antalya'da Otizmli Çocuklara Doktor Önlüğü ve Stetoskop Hediye Edildi

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Antalya'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında, Kepez Devlet Hastanesinde düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklara doktor önlüğü ve stetoskop hediye edildi.

Akdeniz Otizm ve Spor Derneği ile Kepez Devlet Hastanesi Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında hastanede toplumsal farkındalığı artırmak ve otizme dikkati çekmek için etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında hastaneye gelenlere de otizm süreci hakkında uzmanlar tarafından bilgi verildi. Etkinlikte otizmli çocuklara doktor önlüğü ve stetoskop hediye edildi.

Etkinlikte konuşan Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ufuk Ceylan, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde, Kepez Devlet Hastanesi olarak otizm spektrum bozukluğu (OSB) hakkında toplumsal farkındalığı artırmak ve otizmli bireylerin yaşamlarını desteklemek için bir araya gelmenin önemini vurgulamak istiyoruz. Otizm, genellikle çocukluk döneminde başlayan ve bireyin sosyal etkileşim, iletişim ve davranışlarında farklılıklar gösteren bir gelişimsel durumdur. Son yıllarda yapılan araştırmalar, otizm oranlarında belirgin bir artış olduğunu göstermektedir. Erken tanı ve müdahale çocukların gelişiminde önemli farklılıklar oluşturabilir. Her otizmli birey eşsizdir ve kendi güçlü yanlarına, zorluklarına ve destek ihtiyaçlarına sahiptir. Bu nedenle, otizmli bireylerin topluma katılımlarını kolaylaştırmak ve onlara eşit fırsatlar sunmak hepimizin sorumluluğundadır. Farklılıkları kutlayalım çünkü o farklılıklar bizi benzersiz kılar. Unutmayalım ki, engel diye bir şey yoktur. En büyük engel sevgisizliktir. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Kutlu Olsun" dedi.

Çocuk Psikiyatri Uzmanı İpek Elif Özgenç ise otizm ile ilgili katılımcılara ve basın mensuplarına bilgilendirmede bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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