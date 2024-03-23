Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Hayırseverler Veresiye Defterlerini Kapattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde, dernek üyesi hayırsever iş insanları 3 bakkala ait veresiye defterlerindeki borçları 'Zimem defteri' geleneğiyle kapattı.

Antalya'da bir araya gelen dernek üyeleri hayırsever iş insanları, alan elin veren eli bilmediği, hayırda yarışmanın, yardımlaşmanın zarif usulü Zimem Defteri geleneğini yaşatıyor.

Osmanlı medeniyetinin "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışının en güzel örneğinden biri olan Zimem Defteri geleneği, yardımlaşmanın, dayanışmanın, anlayışın tüm güzelliklerini içinde barındırıyor. Gelenek sayesinde Osmanlı'da Ramazan ayında varlıklı insanlar, hiç tanımadıkları insanların borçlarını öder; borcu olan borcunu kimin ödediğini, borcu ödeyen de kimin borcunu ödediğini bilmezdi. Günümüzde ise Osmanlı geleneği bir derneğin üyeleri aracılığı ile yaşatılıyor. Hayırsever dernek üyeleri, ihtiyaç sahibi ailelerin yaşadığı mahallelerde bulunan bakkal, eczane ve tüpçülerin tuttuğu veresiye defterindeki borçları silerek vatandaşlara yardımcı oluyor.

Kepez ilçesi Varsak bölgesinde 3 bakkala giden dernek üyesi hayırsever iş insanları, vatandaşların borçlarını ödeyip veresiye defterlerini aldı.

25 yıldır bakkal dükkanı işleten Ali Dağlıoğlu, "Parayla alışveriş olduğu kadar veresiye verdikleri müşterilerimizde var. Zorda darda olan vatandaşlarımıza yardım ediliyor. Bizlerde gereken desteği veriyoruz. Ramazan ayında ara ara geliyorlar hangi dernekten geldiklerini yada isimlerini söylemiyorlar. Bizde sorgulamıyoruz. Bu uygulama çok güzel zorda olan vatandaşlarımıza yardım oluyor.8 bin 500 TL'lik 20-25 kişinin borcu silindi. Bunun 6 binini hayırseverler, 2 bin 500'ünü biz sildik. Bu şekilde defterde borcu olup darda olanları sıfırladık. Bir amcamız var borcunu ödeyemediği için bakkala gelemiyordu. Oğlum borcunun ödendiğini aramış söylemiş. Amca geldi dua ede ede alışveriş yaptı, yine yazdırıp gitti" diye konuştu.

Bakkaldan alışveriş yapan Furkan, " Bakkalımız Ali ağabey, bir iş insanı gelmiş Ramazan ayında veresiye defterlerindeki borcu ödemiş. Allah razı olsun kişiden. Burada sürekli defterlere hesap yazılır. Bu dönemde çok büyük faydası oldu. Bu tür şeylere inanmazdım ama kendim görünce inandım. Bende arada sıkışırsam yazdırıyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Antalya Kepez Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Nazilli Bld. - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı nereden izlenir? Yarın okullar tatil mi? 25 Mart okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Süper Kupa ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı ertelendi mi, ertelenecek mi? TFF'den Süper Kupa kararı! Kadir gecesi hangi gün 2024? Bu yıl Kadir gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2024 dini günler takvimi! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 23 Mart listesi! Muğla deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 23 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 23 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Macaristan Türkiye maçı CANLI izle! 22 Mart Macaristan Türkiye maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 22-23 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 22-23 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title