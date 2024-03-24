Üye Girişi
Haberler

Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü Final Four'da finale yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen Türkiye Kadınlar Hentbol 2. Ligi Final Four'da ilk maçına çıkan Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü, On Otomasyon Defne'yi 28-25 yenerek finale çıktı.

Türkiye Kadınlar Hentbol 2. Ligi'nde mücadele eden Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü, Ankara'da düzenlenen Final Four'da mücadele ediyor. Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan ilk maçta On Otomasyon Defne ile karşı karşıya gelen Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü, rakibini 28-25 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, final maçında Kepez SK ile mücadele edecek.

Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı'nda hedef kupayı kazanmak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Odunpazarı Gençlik Türkiye Ankara Kepez Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Aziz Şimşek kimdir? İYİ Parti Bayburt Aydıntepe Belediye Başkan adayı Aziz Şimşek kimdir? Nevzat Yenidoğan kimdir? İYİ Parti Batman Kozluk Belediye Başkan adayı Nevzat Yenidoğan kimdir? Ömer Erez kimdir? İYİ Parti Batman Kozluk Belediye Başkan adayı Ömer Erez kimdir? Ozan Kahraman kimdir? İYİ Parti Batman Sason Belediye Başkan adayı Ozan Kahraman kimdir? Ramazan Toğuç kimdir? İYİ Parti Batman Gercüş Belediye Başkan adayı Ramazan Toğuç kimdir? Haşim Ramazan Keskin kimdir? İYİ Parti Batman Gercüş Belediye Başkan adayı Haşim Ramazan Keskin kimdir? İbrahim Atay kimdir? İYİ Parti Bartın Ulus Belediye Başkan adayı İbrahim Atay kimdir? Sevim Altun kimdir? İYİ Parti Artvin Şavşat Belediye Başkan adayı Sevim Altun kimdir? Fatih Altunkaya kimdir? İYİ Parti Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Fatih Altunkaya kimdir? Kemalettin Emiroğlu kimdir? İYİ Parti Artvin Arhavi Belediye Başkan adayı Kemalettin Emiroğlu kimdir? Eriş Gül kimdir? İYİ Parti Amasya Merzifon Belediye Başkan adayı Eriş Gül kimdir? Ensar Kerdiğe kimdir? İYİ Parti Ardahan Göle Belediye Başkan adayı Ensar Kerdiğe kimdir? Ferudun Kartallı kimdir? İYİ Parti Amasya Suluova Belediye Başkan adayı Ferudun Kartallı kimdir? Remzi Demirbaş kimdir? İYİ Parti Amasya Hamamözü Belediye Başkan adayı Remzi Demirbaş kimdir? Levent Çelik kimdir? İYİ Parti Amasya Gümüşhacıköy Belediye Başkan adayı Levent Çelik kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title