Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü Final Four'da finale yükseldi

Ankara'da düzenlenen Türkiye Kadınlar Hentbol 2. Ligi Final Four'da ilk maçına çıkan Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü, On Otomasyon Defne'yi 28-25 yenerek finale çıktı.

Türkiye Kadınlar Hentbol 2. Ligi'nde mücadele eden Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü, Ankara'da düzenlenen Final Four'da mücadele ediyor. Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan ilk maçta On Otomasyon Defne ile karşı karşıya gelen Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü, rakibini 28-25 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, final maçında Kepez SK ile mücadele edecek.

Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı'nda hedef kupayı kazanmak. - ESKİŞEHİR