Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Teleferik kazası neden oldu, nerede oldu? Teleferik kazasının sorumlusu kim, tutuklandı mı?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait, 2017 yılında hizmete giren Sarısu teleferik hattını tutan demir direklerden biri, 12 Nisan'da saat 17.28'de kırılarak kabinlerden birine çarptı. İçerisinde 8 kişinin bulunduğu kabinin tabanı, çarpmanın etkisiyle kırılmıştı. Kaza sonrası birçok kişinin yaralandığı belirtilmişti. Peki, teleferik kazası neden oldu, nerede oldu? Teleferik kazasının sorumlusu kim, tutuklandı mı? Detaylar haberimizde...

TELEFERİK KAZASI NEDEN OLDU?

Sarısu teleferik hattını tutan demir direklerden biri, 12 Nisan'da saat 17.28'de kırılarak kabinlerden birine çarptı. Kabinde bulunan 8 kişi, metrelerce yükseklikten yere düştü.

Teleferik kazası neden oldu, nerede oldu? Teleferik kazasının sorumlusu kim, tutuklandı mı?

TELEFERİK KAZASI NEREDE OLDU?

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait, 2017 yılında hizmete giren Sarısu teleferik hattını tutan demir direklerden biri, 12 Nisan'da saat 17.28'de kırılarak kabinlerden birine çarptı. İçerisinde 8 kişinin bulunduğu kabinin tabanı, çarpmanın etkisiyle kırıldı. Kazanın ardından durdurulan teleferik hattı üzerindeki kabinlerde mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bu amaçla yurdun birçok bölgesinden uzman ekipler kente yönlendirilirken; kurtarma çalışmalarına gece görüşlü helikopter de katıldı. AFAD, AKUT, UMKE, itfaiye ve çok sayıda arama-kurtarma ekibi, gece boyu çalışma yaptı. Kurtarma çalışmaları bazı noktalarda halatla yapıldı. AKUT, AFAD ve UMKE ekipleri, kabinlerin üzerine çıkarak içeridekileri halatlarla indirip, güvenli bölgeye aldı. Helikopterlerin ve 2 bin 202 kişilik ekibin aralıksız çabası sonrasında 22,5 saatin sonunda, kabinlerdeki 174 kişi tahliye edildi.

Teleferik kazası neden oldu, nerede oldu? Teleferik kazasının sorumlusu kim, tutuklandı mı?

TELEFERİK KAZASININ SORUMLUSU KİM, TUTUKLANDI MI?

Kazaya ilişkin başlatılan adli soruşturma kapsamında, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. ANET firması genel müdür vekili B.S., mekanik mühendisi O.E., taşeron bakım şirketi bakım ve otomasyon amiri S.Y., taşeron bakım şirketi sahibi S.T. ve R.T., bakım firması günlük otomasyon operasyonu sorumlusu S.K., mekanik bakım sorumluları O.K., Ö.E., K.K., bakım firması iş güvenliği uzmanı T.Ü.A., ANET iş güvenliği uzmanı M.A., bakım firması makine teknisyeni H.A. gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan makine teknisyeni A.A.'nın yurt dışında olduğu, Türkiye'ye dönüşünde ifadesinin alınacağı kaydedildi. Gözaltındaki 12 şüpheli, bugün sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi.

Teleferik kazası neden oldu, nerede oldu? Teleferik kazasının sorumlusu kim, tutuklandı mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Antalya Kepez Hukuk 3.Sayfa Gündem Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Atış poligonunda intihar eden doktor kim? Bitcoin yüzünden mi intihar etti? Doktor neden intihar etti, ne oldu? Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maç özeti! Kurtlar Vadisi'ndeki o sahne gündemde! İran- İsrail arasında neler oluyor? İran, İsrail'e neden saldırdı? İOKBS BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ 2024 | Bursluluk belgesi nereden alınır? İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz neden tutuklandı, ifadesinde ne söyledi? Teleferik kazası neden oldu, nerede oldu? Teleferik kazasının sorumlusu kim, tutuklandı mı? İran, İsrail'e neden saldırıyor? İran İsrail arasında ne oldu? TÜİK Şubat ayı işsizlik oranı ne oldu? İşsizlik oranı azaldı mı, arttı mı? Şubat ayı işsizlik verileri ne? Bu meyve kanser hücrelerini yok ediyor! Mesane, mide, karaciğer dostu kızılcık faydaları neler, nasıl tüketilir? Kepez Belediye Başkanı kimdir? Mesut Kocagöz tutuklandı mı, ne oldu? Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Alanyaspor maçı şifresiz mi? Depremzede kira yardımı uzatıldı mı, bitti mi? Deprem kira yardımı ne zaman yatacak? Çalışan anneye destek başvurusu nasıl yapılır? 325 euro destek ne kadar? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 15 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! 15 NİSAN TV YAYIN AKIŞI | Bugün hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV, Now TV
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title