Antalya'da düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Turgut Özal Spor Salonu'nda 350 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın ilk günü, serbest stil, kadınlar ve grekoromen stildeki müsabakalar yapıldı.

Sıkletlerine göre madalya kazanan isimler şöyle sıralandı:

Serbest stil

57 kilo:

1. Ali Hossein Momenijoujadeh Ali Hossein (İran)

2. Lukhan Ulu Dokturbek (Kırgızistan)

3. Luka Gvınjilia (Gürcistan)

3. Ali Mohammad Yahyapoursangtarashani (İran)

70 kilo:

1. Ali Manouchehr Karampour (İran)

2. Umut Erdoğan (Türkiye)

3. Ramik Heybatov (Azerbaycan)

3. Goga Otinashvili (Gürcistan)

79 kilo:

1. Majid Bagheri Kheirabad (İran)

2. Cengizhan Ramazan Doğan (Türkiye)

3. Otari Dokhnadze (Gürcistan)

3. Masoud Ebrahim Astereki (İran)

97 kilo:

1. Davoud Abolfazi Babaloo (İran)

2. Seyedarian Seyedalyas (İran)

3. Rıfat Eren Gıdak (Türkiye)

3. Nika Pantsulaia (Gürcistan)

Kadınlar:

50 kilo:

1. Fatma Kızmaz (Türkiye)

2. Nil Aktaş (Türkiye)

3. Elvina Karımzada (Azerbaycan)

3. Bianka Fath (Macaristan)

57 kilo:

1. Gerda Terek (Macaristan)

2. Romaissa El Kharroubi (Fransa)

3. Nazar Kaya (Türkiye)

3. Gülsüm Bingöl (Türkiye)

62 kilo:

1. Ruzanna Mammadova (Azerbaycan)

2. Zharkynai Nurlan Kyzy (Kırgızistan)

3. Sofya Zmazneva (Kazakistan)

3. Tancholpon Kybalbekova (Kırgızistan)

72 kilo:

1. Bukrenaz Sert (Türkiye)

2. Haticenur Sarı (Türkiye)

3. Karolina Janina Jaworska (Polonya)

3. Kaiyrkul Sharshebaeva (Kırgızistan)

Grekoromen stil:

55 kilo:

1. Ali Abdollah Ahmadi Vafa (İran)

2. Sercan Kesgin (Türkiye)

3. Peter Zsigmond (Macaristan)

3. Şervan Çınar (Türkiye)

67 kilo:

1. Ramazan Can Aktaş (Türkiye)

2. Mohammadmatin Hossein Salemi (İran)

3. Abdulloh Ishonkhujaev (Özbekistan)

3. David Mihaly Manyik (Macaristan)

77 kilo:

1. Alireza Morad Abdevali (İran)

2. Amirshoh Vahobov (Özbekistan)

3. Dominik Botos (Macaristan)

3. Levente Levai (Macaristan)

97 kilo:

1. Hamidreza Morteza Keshtkar (İran)

2. Emir Ömer Bozbağ (Türkiye)

3. Nurettin Koç (Türkiye)

3. Ahmet Eremekter (Türkiye)