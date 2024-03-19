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Antalya Kepez'te Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlandı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kepez ilçesinde tamamlanan Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 545 konutun anahtarı hak sahiplerine teslim edildi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, projenin önemine vurgu yaparak belediyelerin güvenli ve depreme dayanıklı konut stoklarını hızlı ve adil bir şekilde yapması gerektiğini belirtti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise projenin tamamlanmasına ilişkin verdiği sözü tuttuğunu ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesince Kepez ilçesinde yapımı tamamlanan Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 545 konutun anahtarı, törenle hak sahiplerine teslim edildi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Bu nedenle projenin çok önemli olduğunu belirten Başarır, belediyelerin güvenli, depreme dayanıklı konut stoklarını, hızlı, adil ve süresinde yapması gerektiğine dikkati çekti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in vatandaşlara projenin tamamlanmasına ilişkin verdiği sözü tuttuğunu vurgulayan Başarır, "Biz halka söz verdiğimiz zaman tutuyoruz. Bunların sayısının artmasını istiyoruz. İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'de, Adana'da, Antalya'da halka verilen hizmetleri Kepez halkı da hak ediyor. O yüzden bizim başkanı seçelim. Kepez'i geliştirelim, değiştirelim." dedi.

Vatandaşlara "bir değil, bin kez düşünün" diye seslenen Başarır, şunları kaydetti:

"Bu güzel şehri rantçılara, iş bilmezlere teslim etmeyin. Onlar yüzünde maskeyle geliyor. Biz belediye başkanlarımızın onuruna, şerefine kefiliz. Siyasetçi temiz, dürüst, namuslu olacak. Siyasetçinin özü sözü bir olacak. Burada 4 dönem Konyaaltı Belediyesini bir dönem Antalya'yı yöneten Başkanımız var. Göreceksiniz ikinci 5 yılda konut sorunu çözülecek. Ulaşım sorunu için özellikle metroyu getirecek ilk kez Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar. Antalyalı her zamanki gibi mutlu olacak. O yüzden ben gönül rahatlığıyla, göğsümü gere gere Muhittin Böcek'e ve Mesut Kocagöz'e destek istiyorum. Antalya'yı namuslu, dürüst, vizyoner insanlara teslim edeceğiz."

Başarır, anahtarlarını teslim alan vatandaşların evlerinde mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam geçirmelerini diledi.

Muhittin Böcek de 2016'da riskli ilan edilen alanın 2018'de yıkımına başlandığını ancak göreve geldikleri güne kadar çözüme kavuşturulamadığını dile getirdi.

Böcek, 2022'de inşaatına başladıkları alanda 545 konutun tamamlandığını, 11 bin metrekare yeşil alan ve çocuk alanı oluşturduklarını, cami ve taziye alanları inşa ettiklerini anlattı.

Konuşmaların ardından hak sahiplerine anahtarları teslim edildi, yapımı tamamlanan Güneş Mahallesi Camisi ibadete açıldı.

Başarır ve beraberindekiler, törenin sonunda vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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