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AEDAŞ, Antalya'da enerji altyapısını güçlendirdi

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Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), geçen yıl yaptığı yatırımlarla Antalya Merkez, Aksu, Döşemealtı, Kemer, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa'yı kapsayan bölgede enerji altyapısını güçlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AEDAŞ, hizmet bölgesindeki her noktaya kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunmak için, görev alanı kapsamına giren her bölgeye özel yatırım, bakım ve onarım çalışmaları yapıyor.

Bu çerçevede 2023'te Antalya Merkez, Aksu, Döşemealtı, Kemer, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa'nın enerji altyapısını güçlendirmek için 128 yeni trafo merkezi kuran AEDAŞ, 2,358 aydınlatma direği yatırımı yaparken, 6,906 armatürü yeniledi.

AEDAŞ Metropol Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olan ilçelerde ayrıca 1526 alçak gerilim, 862 orta gerilim direği dikildi, 483 kilometre yeni şebeke tesis yatırımı da hayata geçirildi.

Ayrıca Aksu İlçesi'nin Altıntaş Bölgesi'nin tamamına yönelik enerji arzını sağlayabilmek için TEİAŞ Trafo Merkezi'nden orta gerilim fider tesis çalışmalarına başlandı.

Şirket, 35 kilometre yeraltı kablolu orta gerilim şebekesinin yüzde 50'lik kısmını tamamladı ve yeraltı kablolu alçak gerilim ve aydınlatma şebekesi ile birlikte 20 adet 1600 kilovolt-amper (kVA) trafo bölgesi yaptı. Bunların yanı sıra Yeşilkaraman Mahallesinde 3, Gaziler Mahallesinde 2, İhsaniye, Karagöz, Kurşunlu, Pınarlı, Yörükler ve Yurtpınar Mahallelerinde 1'er ilave trafo bölgesi tesisi, şebekenin yenilenmesi ve kapasite artışı yapıldı.

AEDAŞ ayrıca bu yıl için Aksu ilçesi genelinde, 435 yeni aydınlatma direği, 6 kilometre havai alçak gerilim şebekesi, 12 kilometre AG+OG havai şebeke, 13 kilometre yeraltı alçak gerilim şebekesi ve 12 kilometre yeraltı orta gerilim şebekesi tesisi planladı.

Şirket, Döşemealtı İlçesi'nin Ekşili Mahallesinde 9, Altınkale, Orta, Yeniköy Mahallelerinde 3, Kovanlık Mahallesinde 2, Aşağıoba, Dağbeli, Karataş, Kirişçiler Mahallerinde 1'er ilave trafo bölgesi tesisi, şebekenin yenilenmesi ve kapasite artışı yapıldı. Şirket ayrıca, 2024'te ilçe genelinde; 735 yeni aydınlatma direği, 7 kilometre havai alçak gerilim şebekesi, 19 kilometre AG+OG havai şebeke, 21 kilometre yeraltı alçak gerilim şebekesi ve 14 km yeraltı orta gerilim şebekesi tesisi planladı.

AEDAŞ, Kepez İlçesi'nin Varsak Karşıyaka'da 9, Altınova Mahallesinde 4, Barış, Yeni Emek, Fatih Mahallerinde 2'şer, Gazi, Habibler, Kütükçü, Şafak, Şelale Mahalleri ve Yeşil Sanayi Sitesi'nde 1'er ilave trafo bölgesi tesisi, şebekenin yenilenmesi ve kapasite artışı ve yenileme çalışmaları yapıldı. 2024'de ilçe genelinde 1100 yeni aydınlatma direği, 33 kilometre yeraltı alçak gerilim şebekesi ve 25 kilometre yeraltı orta gerilim şebekesi tesisi planlandı.

Yine şirket, Konyaltı İlçesi'nin Yarbaşçandır-Hisarçandır Mahallesinde 17, Gökdere Gürsu, Hurma Mahallelerinde 1'er ilave trafo bölgesi tesisi, şebekenin yenilenmesi ve kapasite artışına gidildi. Pınarbaşı ve Uncalı Mahallelerine mevcut şebekede alternatif beslenme hattı tesis edildi. 2024'te ilçe genelinde 100 yeni aydınlatma direği, 18 km havai alçak gerilim şebekesi, 40 kilometre AG+OG havai şebeke, 7 kilometre yeraltı alçak gerilim şebekesi ve 3 kilometre yeraltı orta gerilim şebekesi tesisi planlandı.

Diğer yandan AEDAŞ, Muratpaşa İlçesi'nin Ermenek Mahallesinde 2 ilave trafo bölgesi tesisi, Güzeloba Mahallesinde ise 2 ilave trafo bölgesi tesisi ile 11 mevcut trafo tesisinde kapasite artışı ve yenileme çalışmaları yapıldı. Bu yıl için ilçe genelinde 370 yeni aydınlatma direği, 2 kilometre AG+OG havai şebeke, 11 kilometre yeraltı alçak gerilim şebekesi ve 9 kilometre yeraltı orta gerilim şebekesi tesis edilmesi planlandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Antalya Merkez Muratpaşa Konyaaltı Akdeniz Kemer Kepez Ekonomi Güncel Haberler

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