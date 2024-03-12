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Kepez'de Uzaklaştırma Kararı Olan Kadın Kocası Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

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Antalya'nın Kepez ilçesinde uzaklaştırma kararı olan kadın, kocası tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı ise intihar etmeye çalıştı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde uzaklaştırma kararı olan kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Varsak Aktoprak Mahallesi'nde Antika A. (52) ile hakkında verilmiş uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen evlerine gelen eşi V.A. (51) arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eşini boğazından bıçaklayarak öldüren V.A, daha sonra banyoda kendisini asarak intihar etmeye çalıştı.

Seslerini duyan mahalle sakinleri ve evdeki 2 çocuk, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekibi, Antika A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise banyoda iple kendisini asmış olan V.A'yı kurtardı. V.A, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kadının cenazesi de otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

"Pişman değilim"

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, "Evimin önünden geçen erkeklerin daireme doğru baktığını düşünüyordum. Dün de arsa satışı için eşimle tartıştık ve bıçakla saldırdım." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen V.A, gazetecilerin "Neden yaptın, pişman mısın?" sorusu üzerine, "Aramızda kavga çıktı, o yüzden yaptım. Pişman değilim." dedi.

V.A'nın, eşi Antika A'yı 1'i boynundan olmak üzere 8 bıçak darbesiyle ördürdüğü tespit edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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