Antalya'da Otomobil Lowbede Çarptı: Kadın Sürücü Ağır Yaralandı

Antalya'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki yük taşıyıcı lowbede çarptı. Ağır yaralanan kadın sürücü hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 09.20 sırasında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 3734 Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Hamdi Akseki Caddesi'nden kent merkezine doğru 07 AGZ 151 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Nilgün Yaman (46), henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağında park halindeki lowbede (ağır tonajlı araçları taşıyan römork) arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sürücü bölümünden yan şekilde lowbede çarpan sürücü, itfaiye ve sağlık ekibinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Ağır yaralanan Yaman, olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Öte yandan bölünmüş yolun sağ tarafının boydan boya kamyon ve çekici parkına döndüğü görüldü. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA