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Antalya'da Sahte Plaka Atölyesine Operasyon: 350 Adet Sahte Plaka Ele Geçirildi

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Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sahte plaka atölyesinde 350 adet basılmış sahte plaka ve 525 adet boş plaka ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sahte plaka atölyesine düzenlenen operasyonda 350 adet basılmış sahte plaka ve 525 adet boş plaka ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda, A.U. ve S.Y.K. isimli şahısların Kepez ilçesindeki evlerinin bodrum katına sahte plaka imalathanesi kurarak, suçta kullanılmak üzere sahte plaka bastıkları ve bu plakaların satışını yaptıkları tespit edildi. Yapılan operasyonla şüphelilerin ikametinde yapılan aramada 350 adet basılmış sahte plaka, 525 adet boş plaka, 12 adet kalıp aparatı, 1 adet mühür, 1 adet kompresör, 1 adet basım kalıbı, 1 adet boya makinesi, 1 adet pres makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Antalya Kepez Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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