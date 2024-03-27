Antalya'da kafede çıkan silahlı çatışmada 14 kişi yaralandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kafede çıkan silahlı çatışmada 14 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle Karatay Caddesi'ndeki bir kafede, işletmenin eski sahibi ve yeni sahipleri arasında iddiaya göre alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

Olayda 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekipler 18 kişiyi gözaltına aldı.

Polis olayda kullanılan 2 tabanca, 1 tüfek ve 1 bıçağa el koydu.