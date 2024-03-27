Üye Girişi
Haberler

Antalya'da kafede çıkan silahlı çatışmada 14 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kafede çıkan silahlı çatışmada 14 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle Karatay Caddesi'ndeki bir kafede, işletmenin eski sahibi ve yeni sahipleri arasında iddiaya göre alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

Olayda 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekipler 18 kişiyi gözaltına aldı.

Polis olayda kullanılan 2 tabanca, 1 tüfek ve 1 bıçağa el koydu.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Kepez Olay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İhlas Suresi Arapça Yazılışı ve Okunuşu! 'Gulhüvallahüehad' ile Başlayan İhlas Suresi Türkçe Meali ve Tefsiri Nedir? Şems-i Tebrizi sözleri! En güzel Şems-i Tebrîzî sözleri nelerdir? Şems-i Tebrîzî aşk sözleri, Şems-i Tebrîzî manevi sözler Rüyada evi su basması ne anlama gelir? Rüyada evi su basmış halde görmek nedir? Rüyada evin temiz su bastığını görmek ne demek? Rüyada evi dağınık görmek ne anlama gelir? Rüyada dağınık ev görmek neye işarettir? Rüyada dağınık ev nasıl yorumlanır? Rüyada bitlendiğini görmek nedir? Rüyada bitlenmek ne demek? Rüyada bitlenme hayırlı mı hayırsız rüya mı? Rüyada bitlenmiş birini görmek nedir? Nazar duası Arapça okunuşu yazılışı anlamı, nazar duası Türkçe okunuşu ve nazar duası okunuşu! Bebekler için nazar duası oku! Nazar duası dinle! Hal rüsumu nedir? Hangi alım satım işlemlerinden hal rüsumu alınmaz? Hal Kayıt Sistemi nedir? Hal Kayıt Sistemine nasıl girilir? Bildirim nedir? Ürün künyesi ve Hal rüsumu nedir? Türkiye Uzay Ajansı (TUA) nedir? Ne zaman kuruldu? Türkiye Uzay Ajansı görevleri nelerdir? Milli Uzay Programı nedir? Rüyada deniz görmek ne demek, hayırlı mı? Rüyada deniz görmek ne anlama gelir, neyi işaret eder? Rüyada denizde yüzmek, rüyada denizde boğulmak Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri nelerdir? Forza Horizon 4 nasıl indirilir? Forza Horizon 4 nedir, nasıl bir oyundur? Rüyada altın görmek ne demek? Rüyada altın görmek ne anlama gelir? Rüyada altın bulmak, altın bilezik, altın yüzük, altın kolye takmak hayırlı mıdır? Fenerbahçe ligden çekilme oylaması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Denver Nuggets Phoenix Suns NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 28 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Orlando Magic GS Warriors NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 28 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title