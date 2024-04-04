Antalya'da Parkta Koltuklar Ateşe Verildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde parkta atıl durumdaki iki koltuk kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Alev alev yanan koltuklar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2295 sokak üzerindeki parkta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; parka gelen kişi ya da kişiler park içerisinde atıl durumdaki 2 koltuğu ateşe verdi. Koltukların alev alev yandığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından bölgeye kısa surede gelen ekipler yangını söndürdü. - ANTALYA