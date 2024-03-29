Üye Girişi
Haberler

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 29 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) 29 Mart günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Mart Antalya su kesintisi saatleri...

29 MART ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 29 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi!

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Antalya 3.Sayfa Gündem Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Yalı Çapkını 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Yalı Çapkını yeni ölüm izleme linki var mı? İSKİ Esenler su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Mart Esener (Oruçreis - Tekstilkent - Giyimkent - 15 Temmuz) su kesintisi Arka Sokaklar 671. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Arka Sokaklar yeni ölüm izleme linki var mı? Ateş Kuşları 50. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Ateş Kuşları yeni ölüm izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Kara Ağaç Destanı yeni ölüm izleme linki var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 29 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 29 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! Filizlenmiş patates yenir mi? Filizlenmiş patates zararlı mı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! 30 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 30 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Survivor Bil Bakalım'ı kim kazandı, kaç kaç bitti? 29 Mart Cuma Survivor Bil Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? Survivor kim kazandı? 29 Mart Cuma Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Martı TAG davası ne oldu, sonuç açıklandı mı? Martı TAG kapatıldı mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title