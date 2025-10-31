Haberler

PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu bahis skandalına adı karışan hakemlerle ilgili kararını açıkladı. Üst Klasman Hakemi Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Klasman Hakemi Mertcan Tubay hakkında incelemenin devamı kararı alındı.

  • PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında bahis eylemi nedeniyle incelemenin devamına karar verdi.
  • PFDK, 149 hakeme bahis eylemi nedeniyle 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verdi.
  • Hakem Zorbay Küçük, İstanbul Adliyesi'ne giderek bahis oynamadığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

PFDK, bahis oynadığı gerekçesiyle Hukuk Kurulu tarafından sevki yapılan hakemlerin cezalarını açıkladı.

3 HAKEM İÇİN "İNCELEMEYE DEVAM" KARARI

149 hakeme 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildi. Bahis oynamadığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunan üst klasman hakemi Zorbay Küçük ile Melih Kurt ve Mertcan Tubay içinse inceleme sürüyor.

SOLUĞU ADLİYEDE ALDI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "bahis oynadığı" gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği hakemlerden biri olan Zorbay Küçük, dün İstanbul Adliyesi'ne giderek resmi suç duyurusunda bulundu. Zorbay Küçük adliye çıkışında, "Suç duyurusunda bulunmak için geldim. Biliyorsunuz ki hakemlik yaptığım için izinsiz açıklama yapmam yasak ama şu an çok olağanüstü bir durum var. Bu açıklamayı da bağlı bulunduğum kurum anlayışla karşılar diye umuyorum. Çünkü hem kurumu korumak adına hem kendimi korumak adına...

ZORBAY KÜÇÜK: HİÇBİR BAHİS SİTESİNE ÜYE OLMADIM

Şunu içten söylüyorum; ben sadece hakemlik kariyerim boyunca değil hakemlik kariyerimden önce de hiçbir bahis sitesine üye olmadım, hesap açmadım ve bahis oynamadım. Sadece futbol değil hiçbir spor dalıyla ilgili bahis oynamadım. Gerçekleri ortaya çıkarmak için buraya geldik. Gerekli işlemleri yaptık. Çok daha uzun, ayrıntılı anlatmak isterim ama mesleğim gereği yapamam. Bu kadar yapabiliyorum. Avukat arkadaşım anlatacaktır. Hesaplardan şikayetçi oldum. Benim adıma Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaram ile açılmış bu hesaplar" ifadelerini kullandı.

PFDK CEZALARI

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu bahis skandalına adı karışan hakemlerle ilgili kararında şu ifadeleri kullandı;

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 31.10.2025 tarih ve 22 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- Klasman Yardımcı Hakemi ABDULLAH YALÇINKAYA'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- Klasman Hakemi ABDULLAH MURAT YOLDAŞ'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- Klasman Hakemi ABDULSAMET ŞENOĞLU'nun bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- Klasman Hakemi ABDÜLSELAM KOÇAK'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- Klasman Yardımcı Hakemi ADEM MAZLUM'un bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- Üst Klasman Yardımcı Hakemi AHMET TÜRKEŞ'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET EMRE DEMİRCİ'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET KIVANÇ KADER'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET TOLGA TOMAR'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- Klasman Hakemi ALİ BİLEN'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- Klasman Hakemi ALİ EMİR YOLCU'nun bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- Klasman Yardımcı Hakemi ALİ MERT BEYDE'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- Klasman Hakemi ALİRIZA ALTUNBAKIR'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- Klasman Yardımcı Hakemi ARİF TAŞKIN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- Klasman Yardımcı Hakemi ATAHAN KANDIR'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- Klasman Yardımcı Hakemi ATAKAN YÜZLÜ'nün bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- Klasman Yardımcı Hakemi AYKUT YILMAZ'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- Üst Klasman Yardımcı Hakemi AZEM ZORLU'nun bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- Klasman Yardımcı Hakemi BARAN KARAMAN'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- Klasman Yardımcı Hakemi BARAN CAN DURMUŞ'un bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- Klasman Yardımcı Hakemi BATUHAN TOPÇU'nun bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- Üst Klasman Yardımcı Hakemi BAYKAL TUNA'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- Klasman Hakemi BEDİRHAN EFEAKDOĞAN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- Klasman Hakemi BERAT OSMANCIKLI'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- Klasman Hakemi BERK SİPAHİ'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- Klasman Yardımcı Hakemi BERK TEZCAN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- Klasman Hakemi BERKAN ÇETİN'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- Klasman Yardımcı Hakemi BUĞRA DOĞHAN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- Klasman Hakemi BURAK DOĞRU'nun bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- Klasman Yardımcı Hakemi BURAK YANARDAĞ'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- Klasman Yardımcı Hakemi CEM HARMAN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- Klasman Hakemi CEYHUN ELMAS'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- Klasman Yardımcı Hakemi CİHAD BUYURGAN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- Klasman Yardımcı Hakemi CİHAN AHMET GÖRE'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- Klasman Yardımcı Hakemi CİHAT SEVİ'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- Klasman Yardımcı Hakemi COŞKUN YALÇIN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- Klasman Yardımcı Hakemi ÇAĞRI ATEŞ'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

38- Üst Klasman Hakemi EGEMEN ARTUN'un bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

39- Klasman Yardımcı Hakemi EMRE KAYA'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

40- Klasman Yardımcı Hakemi ERAY GÖRGÜN'ün bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

41- Klasman Yardımcı Hakemi ERDOĞAN SERTAN AKMAN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

42- Klasman Hakemi EREN GÖKMEN'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

43- Üst Klasman Yardımcı Hakemi EREN ÖKSÜZLER'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

44- Klasman Yardımcı Hakemi ERKAN ARSLAN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

45- Üst Klasman Yardımcı Hakemi EYUP ÖZER'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

46- Üst Klasman Yardımcı Hakemi FARUK YAĞLI'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

47- Klasman Yardımcı Hakemi FATİH YÜZBAŞI'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

48- Klasman Yardımcı Hakemi FATİH TİZCİ'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

49- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN YILDIZ'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

50- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN ÇIRAKLAR'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

51- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN KOCAYILDIZ'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

52- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN GENÇ'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

53- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN ŞEKERCİ'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

54- Klasman Hakemi GÖKTAN DEMELİ'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

55- Üst Klasman Yardımcı Hakemi GÖKTUĞ HAZAR EREL'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

56- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN TUNÇ'un bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

57- Klasman Hakemi HAKAN YURTSEVEN'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

58- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN ERKAN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

59- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN ŞAHİN'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

60- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN CAN YILMAZ'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

61- Klasman Hakemi HALİM KOLANCI'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

62- Üst Klasman Yardımcı Hakemi HASAN ERDOĞAN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

63- Klasman Hakemi HİKMET AYBERK HAN TİRYAKİ'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

64- Klasman Yardımcı Hakemi HÜSEYİN SAĞLIK'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

65- Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM BAYRAM'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

66- Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM ALAKA'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

67- Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM ZENGİN'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

68- Klasman Yardımcı Hakemi İLYAS SAMET YELEN'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

69- Klasman Yardımcı Hakemi KEREM YILDIZ'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

70- Üst Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET AKINCIK'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

71- Üst Klasman Hakemi MEHMET ALİ ÖZER'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

72- Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET ALİ YILMAZ'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

73- Klasman Hakemi MEHMET ALPEREN GÜÇYETMEZ'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

74- Klasman Hakemi MEHMET CAN KOÇ'un bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

75- Üst Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET SIRAÇ AKPINAR'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

76- Üst Klasman Hakemi MELİH KURT hakkında, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca incelemenin devamına,

77- Klasman Yardımcı Hakemi MELİH ESER'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

78- Klasman Yardımcı Hakemi MELİH SAYIN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

79- Klasman Yardımcı Hakemi RECEP GÜNEŞ'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

80- Klasman Yardımcı Hakemi MERDANİ MERT GÖLGEÇEN'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

81- Klasman Yardımcı Hakemi MERT ÖZTÜRK'ün bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

82- Klasman Yardımcı Hakemi MERT BAYKAL'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

83- Klasman Yardımcı Hakemi MERT ŞAHİN'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

84- Klasman Yardımcı Hakemi MERTCAN TEZCAN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

85- Klasman Hakemi MERTCAN ERÖLMEZ'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

86- Klasman Hakemi MERTCAN TUBAY hakkında, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca incelemenin devamına,

87- Klasman Yardımcı Hakemi METİN YALÇIN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

88- Klasman Hakemi MİRAÇ YILDIRIM'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

89- Klasman Hakemi MUAMMER SARIDAĞ'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

90- Klasman Hakemi MUHAMMED BURAK TUFAN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

91- Klasman Hakemi MUHAMMED MEHMETCAN SÖYLEMEZ'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

92- Üst Klasman Hakemi MUHAMMED SELİM ÖZBEK'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

93- Klasman Hakemi MUHAMMED SEYDA DEMİREL'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

94- Klasman Yardımcı Hakemi MUHAMMET CAFER ALGÜL'ün bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

95- Klasman Yardımcı Hakemi MUHAMMET MAHMUT DELİMAZI'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

96- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA ÖZEL'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

97- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA SERT'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

98- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA BOYLU'nun bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

99- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA BAŞOL SORGUNLU'nun bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

100- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA SONER YÜCE'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

101- Klasman Yardımcı Hakemi MÜCAHİT DEĞERMENCİ'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

102- Klasman Yardımcı Hakemi NECMİ AKINCI'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

103- Klasman Hakemi NEVZAT OKAT'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

104- Klasman Yardımcı Hakemi NURİ MİSKİ'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

105- Klasman Yardımcı Hakemi NURULLAH BAYRAM'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

106- Klasman Hakemi NURULLAH KIRBAŞ'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

107- Klasman Yardımcı Hakemi OGÜN KELEŞ'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

108- Klasman Yardımcı Hakemi OĞUZHAN ANIL'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

109- Klasman Yardımcı Hakemi OKAN TAŞKÖPRÜ'nün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

110- Klasman Yardımcı Hakemi ONUR HAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

111- Klasman Yardımcı Hakemi ONUR TOMAK'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

112- Klasman Yardımcı Hakemi ONUR AKINCI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

113- Klasman Yardımcı Hakemi OSMAN ARSLAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

114- Klasman Hakemi OSMAN CAN AÇIKLAR'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

115- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER MUTLU'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

116- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER İNCİ'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

117- Klasman Hakemi ÖMER ŞİVKA'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

118- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER FARUK BÜYÜKEKEN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

119- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER FARUK TOPCU'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

120- Klasman Yardımcı Hakemi ÖNDER DEMİR'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

121- Klasman Yardımcı Hakemi RECEP TAYYİP KELEŞ'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

122- Üst Klasman Yardımcı Hakemi RIDVAN ÇEVİK'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

123- Üst Klasman Yardımcı Hakemi RÜŞTÜ MUHAMMED ORCAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

124- Klasman Yardımcı Hakemi SABRİ EMRE TEKİN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

125- Klasman Yardımcı Hakemi SADIK EREN ULUSOY'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

126- Klasman Hakemi SAİT TUZCU'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

127- Klasman Yardımcı Hakemi SATILMIŞ FURKAN DEMİR'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

128- Üst Klasman Yardımcı Hakemi SELAMİ DURSUN'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

129- Klasman Yardımcı Hakemi SELÇUK GÖKGÖZ'ün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

130- Klasman Yardımcı Hakemi SEMİH KURTULUŞ'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

131- Üst Klasman Yardımcı Hakemi SERDAR SOYDAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

132- Üst Klasman Yardımcı Hakemi SEYFETTİN ALPER YILMAZ'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

133- Klasman Yardımcı Hakemi SÜLEYMAN ORAL'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

134- Klasman Hakemi SÜLEYMAN SOYUTÜRK'ün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

135- Üst Klasman Yardımcı Hakemi ŞENOL BEKTAŞ'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

136- Klasman Yardımcı Hakemi TAHA BERKE EL'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

137- Klasman Hakemi TAYFUN GÜZ'ün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

138- Klasman Yardımcı Hakemi TOLGA DÜYÜNCÜ'nün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

139- Klasman Yardımcı Hakemi TURHAN BEYKE'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

140- Klasman Yardımcı Hakemi UFUK TATLICAN'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

141- Klasman Yardımcı Hakemi UFUK ÇELEBİ'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

142- Klasman Yardımcı Hakemi UFUK OSMAN SOLMAZ'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

143- Klasman Yardımcı Hakemi ULAŞ KAÇMAZ'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

144- Klasman Yardımcı Hakemi UMUT KAPTAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

145- Klasman Hakemi UMUT YALÇINKAYA'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

146- Klasman Yardımcı Hakemi UMUT İKİSİVRİ'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

147- Klasman Yardımcı Hakemi YAKUP YAPICI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

148- Klasman Yardımcı Hakemi YASİN ŞEN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

149- Klasman Yardımcı Hakemi YASİN EMRE CEYLAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

150- Üst Klasman Hakemi YUNUS DURSUN'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

151- Klasman Hakemi YUNUS EMRE ÇİFTÇİ'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

152- Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK hakkında, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca incelemenin devamına, karar verilmiştir."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Lüks araçları görünce deliye döndü: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
Deniz Uğur Gülener ile Reha Muhtar davasında karar çıktı

Yıllar süren mücadele sona erdi! Mahkemeden karar çıktı
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
İETT otobüsünde bıçakla dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

İETT otobüsünde dehşet! Ortalık kan gölüne döndü
Güllü'nün ölümünde sarsıcı itiraf: Annesini Tuğyan itti, Sultan korkudan sustu

Güllü cinayetinde şok iddia: Ben yaptım pişmanım
En çok çalınan araçlar belli oldu! Listenin başında Türkiye'de de yok satan marka var

En çok çalınan araçlar belli oldu! İşte listenin başındaki marka
İzmir'de su kesintileri 15 Kasım'a kadar uzatıldı

İzmir'lilere kötü haber! Su kesintileri devam edecek
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Sultangazi'de bir çift, kadının eski sevgilisi tarafından sokak ortasında darbedildi

Kadın ve erkek arkadaşı sokak ortasında darbedildi
Otobüste 16 yaşındaki çocuğu taciz eden muavin tutuklandı

Mide bulandıran olay! Muavin 16 yaşındaki çocuğu otobüste taciz etti
Kartalkaya davasında kararın ardından gergin anlar! Bağırarak salondan çıktı

Kararın ardından gergin anlar! Bağırarak duruşma salonundan çıktı
Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede okullarda başörtüsü yasaklandı

Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede tartışmalı karar
Kartalkaya davasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'e çifte ceza

Kartalkaya davasında belediye başkan yardımcısına çifte ceza
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı

Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı

Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Kadın öğretmen, 6 yaşındaki öğrencisi tarafından vuruldu

Kadın öğretmen, 6 yaşındaki öğrencisi tarafından vuruldu
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Billie Eilish'ten rekor bağış! Milyarderlere sert mesaj verdi

Kimse beklemiyordu! Ünlü isimden geceye damga vuran rekor bağış
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Muazzez Abacı kalp krizi geçirdi! Ünlü sanatçıya stent takıldı

Kalp krizi geçiren Muazzez Abacı apar topar hastaneye kaldırıldı
Yıkılan binada hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay: Nasip olmadı

Enkazda hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay
Türkiye'de yıllar sonra 2 vaka görüldü! Tedavisi yok, komaya götürüyor

Türkiye'de yıllar sonra 2. vaka! Tedavisi yok, komaya götürüyor
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Bahçeli'yi ziyaret eden Feti Yıldız'dan manidar cuma mesajı

Bahçeli'yi ziyaret eden MHP'nin ağır topundan manidar cuma mesajı
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Oturma odasında eşini vahşice katletti

Kadın cinayetleri bitmiyor! Eşini oturma odasında vahşice katletti
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyon liraya el konuldu, 10 kişi gözaltında

Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyona el konuldu, 10 kişi gözaltında
Futbol tarihine geçecek rakam! Galatasaray Osimhen'in bonservisini belirledi

Futbol tarihine geçecek rakam! İşte Osimhen'in bonservis bedeli
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu

Türkiye'de 600 istasyonu var! Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Gelinin istediği mehir krize neden oldu

Gelinin istediği mehir krize neden oldu
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

galatasarali savcılar bununda üzerini örter merak etmeyin :)

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKaanGün:

Öbür hakemler 8 veya 12 ay men küçüğümüze incelemeye devam arkası sağlam demek ki nede olsa cincon var arkasında

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY:

UMARIM HAKSIZ YERE KİMSE CEZA ALMAMIŞDIR, UMARIM SUÇLU OLANLAR AF, İNDİRİM ALMADAN CEZALARINI EN AĞIR ŞEKİLDE ÇEKERLER. AMA BUNLARIN OLACAĞINDAN UMUDUM YOK, İSLAMIN OLDUĞU YERDE HAK, HUKUK, ADALET ARAMAK BOŞ HAYAL KURMAK GİBİ BİR ŞEYDİR.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Billie Eilish'ten rekor bağış! Milyarderlere sert mesaj verdi

Kimse beklemiyordu! Ünlü isimden geceye damga vuran rekor bağış
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Muazzez Abacı kalp krizi geçirdi! Ünlü sanatçıya stent takıldı

Kalp krizi geçiren Muazzez Abacı apar topar hastaneye kaldırıldı
Yıkılan binada hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay: Nasip olmadı

Enkazda hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay
Türkiye'de yıllar sonra 2 vaka görüldü! Tedavisi yok, komaya götürüyor

Türkiye'de yıllar sonra 2. vaka! Tedavisi yok, komaya götürüyor
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.