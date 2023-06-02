Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Menteşe Spor Lisesi Okul Sporları Hokey Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda grup lideri oldu

Menteşe Spor Lisesi Okul Sporları Hokey Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda grup lideri oldu

Spor Haberleri

Menteşe Spor Lisesi, Okul Sporları Hokey Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası Finallerinde Rize Anadolu Lisesi'ni yenip grup liderliğine yükseldi. Karşılaşmalar Antalya Alanya Avsallar Hokey Sahasında düzenlendi.

Menteşe Spor Lisesi, Okul Sporları Hokey Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası Finallerinde Rize Anadolu Lisesi'ni yenip grup liderliğine yükseldi.

Karşılaşmalar Antalya Alanya Avsallar Hokey Sahasında düzenlendi. Okul Sporları Hokey Türkiye Şampiyonası Finallerinde Muğla ilini temsil eden Muğla İl Birincisi ve bölge birincisi Menteşe Spor Lisesi, Okul Sporları Hokey Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası Finallerinde Rize Türk Anadolu Lisesi'ni yenip grup liderliğine yükseldi.

Müsabakalar ile ilgili konuşan Baş Antrenör Serkan Şen "Türkiye Şampiyonluğu bu yıl gelebilir, Muğlalı kızlarımız favori olarak gösteriliyor. Türkiye Şampiyonluğunu Muğla iline getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Anadolu Lisesi Türkiye Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title