Bingöl'ün Genç ilçesinde çamur dolu çukurdan kurtarılan köpek sağlığına kavuştu
Kütür Mahallesi'nde çukurdan köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu Genç Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukurda mahsur kalan köpeği kurtardı. Çukurdan çıkarıldıktan sonra sağlık kontrolü yapılan köpek doğal yaşam alanına bırakıldı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde çamur dolu çukura düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kütür Mahallesi'nde çukurdan köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu Genç Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukurda mahsur kalan köpeği kurtardı.
Çukurdan çıkarıldıktan sonra sağlık kontrolü yapılan köpek doğal yaşam alanına bırakıldı.