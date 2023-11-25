Bingöl'de 12 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında araziye gömülü 12 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 24-25 Kasım 2023 günü uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Genç ilçesi kırsalında yapılan arazi aramasında 12 kilo 550 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - BİNGÖL