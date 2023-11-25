Üye Girişi
Haberler

Bingöl'de 12 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Son Güncelleme:
Spor Haberleri
Abone Ol

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında yapılan arazi aramasında 12 kilo 550 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında araziye gömülü 12 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 24-25 Kasım 2023 günü uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Genç ilçesi kırsalında yapılan arazi aramasında 12 kilo 550 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bingöl Güvenlik Uyuşturucu Operasyon Hukuk Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title