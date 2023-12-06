Japonya Büyükelçiliği, Bingöl'ün Genç İlçe Belediyesi'ne arama kurtarma aracı hibe etti

JAPONYA Büyükelçiliği tarafından 'Yerel Projelere Hibe Programı' kapsamında Bingöl'ün Genç İlçe Belediyesi'ne arama kurtarma aracı hibe edildi. Düzenlenen programa katılan Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Bu proje ile hediye edilen araç ve ekipmanların arama kurtarma etkinliğinin artırılması ve bölge sakinlerinin güvenli ve emniyetli yaşam sürdürmelerine katkı sağlamasını umuyorum dedi.

Japonya Büyükelçiliği tarafından 'Yerel Projelere Hibe Programı' kapsamında Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, beraberindeki heyetle belediyeye arama kurtarma aracı hibe edilmesi amacıyla Bingöl'ün Genç ilçesine geldi. Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik tarafından karşılanan Katsumata, aracın teslim edilmesinin ardından Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.

Projenin Japon ve Türk halkının dostluğunun kanıtı olduğunu söyleyen Büyükelçi Katsumata, Japonya hükümeti özellikle kırsal kesimlerde insani amaçlarla aktif bir şekilde hibe yardımı sağlamakta olup 2002 yılından beri 48 ilde toplam yaklaşık 6,5 milyon dolar değerinde 87 proje gerçekleştirdi. Bu proje Bingöl'de uygulanan ilk hibe projemiz oldu. Bu proje Japonya hükümetinin desteğiyle afet veya kaza anında arama kurtarma çalışmaları için araç ve ekipman sağlamakta olup, bu araç Genç Belediyesi'nin ilk arama kurtarma aracı olmuştur. Bu projeyi hayata geçirebildiğimiz için çok mutluyum. Tabi afetlerin hiç olmasını istemiyoruz ancak zararı en aza indirmek için afet durumlarına önceden hazırlık yapmak da aynı derecede önemlidir. Şubat ayında Türkiye'nin Güneydoğusu'nda meydana gelen deprem ile bunun önemini tekrar anladık. Bu proje ile hediye edilen araç ve ekipmanların arama kurtarma etkinliğinin artırılması ve bölge sakinlerini güvenli ve emniyetli yaşam sürdürmelerine katkı sağlamasını umuyorum diye konuştu.

Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik de, teslim alınan aracın İtfaiye Müdürlüğü'ne teslim edildiğini ifade ederek, afetlerde kurtarma faaliyetlerine katılacağını söyledi.(DHA)