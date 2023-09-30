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Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Gerçekli köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangın, köylülerin haber vermesi üzerine Orman İşletme, AFAD ve Genç Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.