Bingöl-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan ve Genç ilçesi Murat nehri üzerine yapılan 620 metre uzunluğundaki viyadükte sona gelindi. Viyadük, Genç ilçesi için çevre yolu vazifesi görecek ve taşıt trafiğinde önemli bir rahatlama sağlayacak.

Genç viyadüğünde sona gelindi

BİNGÖL - Bingöl Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan ve Genç ilçesi Murat nehri üzerine yapılan 620 metre uzunluğundaki viyadükte sona gelindi.

Bingöl-Diyarbakır karayolu ulaşımının önemli noktalarından biri olan Genç ilçesi Küpar rampası, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan viyadük ile sorun olmaktan çıkarılıyor. Dağın indirilip rampaların kaldırıldığı ve yolun kısaltıldığı bölgede inşa edilen ve bitme aşamasına getirilen viyadüğün de kısa sürede hizmete alınması bekleniyor. Bağlantı yollarının yapılıp önemli oranda asfaltlanmaya hazır hale getirildiği, taş duvar seti çalışmalarının devam ettiği bölgede viyadük de önemli oranda tamamlandı. 620 metre uzunluğunda olan ve 18 metre açıklıklı çift tabliyeli viyadük, Genç ilçesi için çevre yolu vazifesi görecek. Özellikle kış aylarında yoğun kar yağışı alan ve yaz aylarında yüksek tarım ve hayvancılık potansiyelinden dolayı taşıt trafiği artan güzergahta önemli bir avantaj sağlayacak. Ağır tonajlı taşıt trafiği ve transit taşıt trafiğinin proje kapsamında yola alınmasıyla birlikte Genç ilçesinde şehir içi trafiğinde de ciddi rahatlama sağlayacak. Genç viyadüğü ve 1,1 kilometrelik bağlantı yolunun tamamlanmasıyla Genç ilçesi merkezine girmeden kesintisiz yol geçişi sağlanarak 2,4 kilometrelik kısalma sağlanmış olacak.

Yapılan çalışmalar ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karayolları 8. Bölge Müdürü Yusuf Güneş, "Çok az kaldı. Viyadük bitti bağlantı yolları son aşamada. Böyle çok daha Genç'iz" notunu paylaştı.