Bingöl'de kuvvetli sağanak yağış nedeniyle kamyonet kaza yaptı

Bingöl'de kuvvetli sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kamyonet kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Genç ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, kuvvetli sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaza yaptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. - BİNGÖL