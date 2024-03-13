DEM Parti Bingöl Genç Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bingöl Genç adayı İdris Elhakan kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Bingöl Genç Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Bingöl Genç adayı İdris Elhakan kimdir?
Dem Parti Bingöl Genç Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Bingöl Genç adayı İdris Elhakan kimdir?
DEM PARTİ BİNGÖL GENÇ ADAYI İDRİS ELHAKAN KİMDİR?
İdris Elhakan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Bingöl Genç Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Bingöl Genç adayı İdris Elhakan eğitmendir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygGençmasından öğrenebilirsiniz